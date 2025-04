F1, Lewis Hamilton: “Avremo un aggiornamento in Bahrain”

La conferma è arrivata. Non c’erano certezze rispetto alle intenzioni della Ferrari di presentarsi nel quarto appuntamento del Mondiale 2025 di F1 in Bahrain con nuovi “pezzi” da introdurre sulla SF-25. Nelle prime tre apparizioni di questo campionato è un eufemismo parlare di risultati deludenti della scuderia di Maranello.

Con l’eccezione della vittoria nella Sprint Race a Shanghai (Cina), la Rossa ha raccolto poco e proprio in Cina ha dovuto prendere atto di una poco gratificante doppia squalifica delle proprie vetture. Problemi di prestazione e anche di gestione tecnica delle macchine, legati alla criticità con le altezze da terra, da associare a un retrotreno troppo “morbido”.

Ed ecco che a dare un’indicazione chiara a riguardo è stato proprio Hamilton nell’appuntamento con la stampa a Sakhir: “Questo fine settimana abbiamo un aggiornamento, quindi sono entusiasta: dovremmo avere un po’ più di deportanza. Ci mancano le prestazioni generali in termini di ritmo“, ha dichiarato il britannico, presentatosi in circuito con un look diverso (capelli lunghi e sciolti).

“Ho fatto un po’ più di giri dopo i test, quindi dovrei essere più a mio agio con la macchina. Questo dovrebbe essere di buon auspicio per un buon weekend“, il pensiero di Lewis rispetto al suo avvicinamento, aspettandosi meno difficoltà nell’adattamento alla macchina.