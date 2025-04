F1, statistiche GP Bahrain 2025. Lewis Hamilton e la Ferrari sono i ‘califfi di Sakhir’

Il Gran Premio del Bahrain sarà il quarto dei ventiquattro appuntamenti che compongono il calendario 2025 del Mondiale di Formula 1. Si correrà nella giornata di domenica 13 aprile nell’autodromo di Sakhir, palcoscenico abituale dell’evento.

A differenza di quanto accaduto dal 2021 al 2024, non si tratterà però della gara inaugurale. Il prestigioso ruolo di ouverture è stato ceduto a Melbourne, tornata dunque a ricoprire il ruolo di opening. Al contempo, il Bahrain è stato nuovamente collocato a primavera inoltrata, come era capitato nel momento della sua comparsa (2004) e come è sovente avvenuto sino al 2018.

Va rimarcato come, delle venti edizioni sinora disputate, diciannove si siano tenute sul circuito canonico. Nel 2010 si è estemporaneamente utilizzato il cosiddetto Endurance Circuit, di 800 metri più lungo rispetto al canonico Grand Prix Circuit, usato abitualmente. Inoltre è doveroso ricordare come, nel 2020, Sakhir fu teatro di un double header. In quell’occasione si corse anche sull’Outer Track, un singolare e velocissimo lay-out in cui il tempo sul giro era inferiore al minuto, che aveva ben poco a che spartire con le altre due versioni, viceversa decisamente affini l’una all’altra.

I NUMERI DEL GP DEL BAHRAIN

Pilota con più vittorie: Lewis HAMILTON (5)

Il trentanovenne britannico ha trionfato nel 2014, 2015, 2019, 2020, 2021. È peraltro l’unico a poter vantare tre affermazioni consecutive.

Piloti con più pole position:

Sebastian VETTEL (3)

Lewis HAMILTON (3)

Max VERSTAPPEN (3)

Il tedesco è partito davanti a tutti nel 2010, 2012, 2018. L’inglese è scattato dalla casella privilegiata nel 2015, 2016, 2020. L’olandese ha preceduto tutti in qualifica nel 2021, 2023, 2024.

Piloti in attività con almeno una vittoria a Sakhir.

5 – HAMILTON Lewis (2014, 2015, 2019, 2020, 2021)

3 – ALONSO Fernando (2005, 2006, 2010*)

2 – VERSTAPPEN Max (2023, 2024)

1 – LECLERC Charles (2022)

* Ottenuta sul cosiddetto Endurance Circuit in un GP di Bahrain canonico.

Piloti in attività con almeno una pole position a Sakhir.

3 – HAMILTON Lewis (2015, 2016, 2020)

3 – VERSTAPPEN Max (2021, 2023, 2024)

2 – LECLERC Charles (2019, 2022)

1 – ALONSO Fernando (2005)

Piloti in attività già saliti sul podio di Sakhir.

11 (5-2-4) – HAMILTON Lewis

4 (3-0-1) – ALONSO Fernando

4 (2-2-0) – VERSTAPPEN Max

2 (1-0-1) – LECLERC Charles

2 (0-1-1) – SAINZ Carlos jr.

1 (0-1-0) – OCON Esteban °

1 (0-0-1) – ALBON Alexander

1 (0-0-1) – STROLL Lance °

Ocon e Stroll hanno chiuso secondo e terzo il GP disputato sull’Outer Track.

Team con più vittorie: FERRARI (7)

La Scuderia di Maranello si è imposta con Michael Schumacher (2004), Felipe Massa (2007, 2008), Fernando Alonso (2010), Sebastian Vettel (2017, 2018) e Charles Leclerc (2022).

Team con più pole position: MERCEDES (7)

Le Frecce d’Argento sono state le più rapide in qualifica con Nico Rosberg (2013, 2014), Lewis Hamilton (2015, 2016, 2020) e Valtteri Bottas (2017 e 2020 sull’Outer Track).

Team in griglia con vittorie a Sakhir.

7 – Ferrari

6 – Mercedes

4 – Red Bull

Team in griglia con pole position a Sakhir.

7 – Mercedes

6 – Ferrari

5 – Red Bull

INCIDENZA DELLE QUALIFICHE

Se ci riferiamo esclusivamente al Gran Prix Circuit…

– In 10 occasioni (52,6%) il vincitore è partito dalla pole position.

– In 15 occasioni (78,9%) il vincitore è partito dalla prima fila.

Se ci riferiamo a Sakhir tout-court…

– In 10 occasioni (47,1%) il vincitore è partito dalla pole position.

– In 15 occasioni (71,4%) il vincitore è partito dalla prima fila.

– Sul GP Circuit, i piloti peggio qualificati capaci di vincere sono stati Fernando Alonso e Jenson Button, scattati dal 4° posto rispettivamente nel 2006 e nel 2009.

– Sergio Perez ha però vinto sull’Outer Track partendo dalla 5a casella.

PILOTI VINCENTI CON PIU’ TEAM

ALONSO Fernando

Renault (2005, 2006); Ferrari (2010)

VETTEL Sebastian

Red Bull (2012, 2013); Ferrari (2017, 2018)

PILOTI VINCENTI SU PIU’ DI UN LAY-OUT

ALONSO Fernando

GP Circuit (2005, 2006), Endurance Circuit (2010)