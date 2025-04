LIVE MotoGP, GP Qatar 2025 in DIRETTA: si accende la sfida tra Bagnaia e Marquez

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima sessione di prove libere e soprattutto delle pre-qualifiche del Gran Premio del Qatar 2025, valevole come quarto appuntamento della stagione per il Mondiale MotoGP. Fari puntati sul circuito di Lusail per una tappa che si preannuncia molto significativa nella corsa al titolo.

Prosegue la rovente sfida iridata in casa Ducati tra Francesco Bagnaia e Marc Marquez, i favoriti principali del Mondiale e per questo weekend. A conti fatti però il leader della classifica generale in questo momento risponde al nome di Alex Marquez, rivelazione assoluta di questo avvio di 2025 con sei secondi posti consecutivi (contando le Sprint) che lo hanno proiettato in vetta al campionato dopo tre Gran Premi.

Il portacolori del team Gresini ha però un solo punto di vantaggio sul fratello Marc e 12 su Bagnaia, che ha rialzato la testa in Texas vincendo la gara della domenica (grazie alla caduta di MM93) dopo due round negativi in Thailandia e Argentina. Candidati al podio a Lusail anche gli altri ducatisti italiani Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio. Curiosità per l’atteso rientro dall’infortunio con Aprilia del campione mondiale in carica Jorge Martin.

Si comincia alle ore 14.45 italiane con il primo turno di prove libere, mentre le pre-qualifiche scatteranno alle ore 19.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale di entrambe le sessioni con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un minuto dello spettacolo della MotoGP in Qatar: buon divertimento!