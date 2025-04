F1, Charles Leclerc: “Non sto andando in una direzione diversa dalla Ferrari”

L’occasione per mettere i puntini sulle i. Nel corso di questa settimana si è parlato di una sorta di frattura tra la Ferrari e Charles Leclerc relativamente al percorso di messa a punto da seguire sulla SF-25. Dopo tre appuntamenti del campionato mondiale di F1, la Rossa è costretta a inseguire e la macchina non sta dando le soddisfazioni attese.

Per questo, si è parlato di una direzione in fatto di set-up della squadra che sarebbe andata più dalla parte di Lewis Hamilton, piuttosto che di Leclerc. A questo proposito, nel corso della conferenza stampa in Bahrain (quarto round iridato), il monegasco ha voluto chiarire.

“Non ho capito bene da dove siano uscite queste voci. Ribadisco quello che ho detto a Suzuka e non ci sono cose negative: c’è una direzione che ho preso che ho trovato molto interessante per lavorare, come si fa ogni anno, e voglio continuare a spingere in quella direzione“, ha dichiarato Charles ai microfoni di Sky Sport F1.

“Non c’è nulla di vero in quello che ho visto e letto sul fatto che starei andando in una direzione diversa rispetto al team. Siamo tutti qui per provare a massimizzare il potenziale della macchina e se mi trovo a mio agio mettendo la macchina in un posto diverso, allora è positivo per tutti“, ha concluso il pilota della Ferrari.