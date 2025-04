LIVE F1, GP Arabia Saudita 2025 in DIRETTA: sarà una Ferrari diversa a Jeddah?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP d’Arabia Saudita, quinto appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito cittadino di Jeddah, le scuderie e i piloti saranno a lavoro per trovare la giusta messa a punto sulle monoposto. Una pista non facile da interpretare, essendo molto veloce e fatta di un’infinita serie di curve in successione.

La Ferrari va in cerca di risposte sulla pista saudita. Finora il rendimento della SF-25 è stato molto deludente. Fatta eccezione la Sprint Race a Shanghai (Cina) vinta dal britannico Lewis Hamilton, a Maranello ha faticato a trovare la via giusta per rendere performante la monoposto. Si spera che in questa circostanza le cose vadano diversamente, anche se non sarà semplice.

La McLaren è indubbiamente la favorita. Il team di Woking ha fatto vedere fino a questo momento una superiorità tecnica rispetto alla concorrenza e solo alcuni errori hanno impedito che il vantaggio lievitasse. L’australiano Oscar Piastri e il britannico Lando Norris hanno una grande possibilità. Vedremo se l’olandese Max Verstappen con la Red Bull e le due Mercedes di George Russell e di Kimi Antonelli sapranno inserirsi.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP d’Arabia Saudita, quinto appuntamento del Mondiale 2025 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 15.30 italiane con la FP1, mentre la seconda sessione di libere inizierà alle 19.00 nostrane. Buon divertimento!