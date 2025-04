F1, Lewis Hamilton: “Ho trovato alcune cose che funzionano sulla Ferrari, sarà una sfida a Gedda”

In cerca di feeling. Lewis Hamilton si presenta al via del quinto appuntamento del Mondiale 2025 di F1 con dubbi sulla sua Ferrari. Al di là del bagliore della Sprint Race vinta a Shanghai (Cina), il Re Nero ha fatto tanta fatica nel portare al limite la SF-25. Una macchina molto diversa da quella a cui era abituato in passato e non semplice da interpretare.

Alla vigilia del week end a Gedda (Arabia), dunque, Hamilton si augura di trovare un minimo di confidenza che possa permettergli di sfruttare a pieno il potenziale della macchina ed essere all’altezza del suo compagno di squadra, Charles Leclerc.

“Ogni pilota ha il suo stile, il cambiamento è stato drastico. Ho trovato alcune cose che funzionavano bene nell’ultima gara e devo applicarle un po’ ovunque e sarà una sfida. Specie in qualifica, quando cerchi di spingere per trovare quell’ultimo decimo“, ha raccontato Lewis ai microfoni di Sky Sport.

Da domani si inizierà a lavorare sul tracciato saudita e vedremo se la scuderia di Maranello sarà in grado di rivaleggiare con la McLaren e i principali competitors.