F1, Max Verstappen: “Tanti parlano del futuro tranne me, sono concentrato sul mio lavoro”

Vigilia del week end del GP d’Arabia Saudita, quinto appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito cittadino di Gedda vedremo se i valori in pista saranno confermati, con la McLaren grande favorita e le altre costrette a inseguire. Tra chi deve cercare di recuperare terreno c’è anche Max Verstappen che, dopo le strabilianti prestazioni a Suzuka (Giappone), ha dovuto fare i conti con i problemi della Red Bull in Bahrain.

“Spero potremo essere più competitivi del Bahrain. Le gomme più morbide qui? C’è sempre stata una gara a una sosta qui, ma vediamo come reggeranno le gomme. A Sakhir ho faticato in termini di bilanciamento e non so quanto potremo migliorarlo qui. Speriamo che l’asfalto ci aiuti“, ha dichiarato Max.

Verstappen ha poi commentato le voci sul suo futuro. I rumours si sono fatti insistenti su un suo possibile addio alla scuderia di Milton Keynes a fine 2025: “Siamo abbastanza esperti per concentrarci sia su questa stagione che sulla prossima. Stiamo lavorando per migliorare e lo faremo anche in questo week end. Marko teme il mio addio? Non lo so, cerco solo di lavorare e continuare a migliorare la macchina. Ci sono nuove idee per migliorare la vettura così affronto ogni situazione”.

“Se penso di lavoro a breve? Chi me lo chiede è concentrato sul commento, io sulla guida. Tanti parlano del mio futuro tranne me. Penso solo al mio lavoro e sono molto rilassato“, ha concluso l’olandese. Vedremo a questo punto quali saranno i riscontri del circuito saudita.