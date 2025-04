F1, la Ferrari dovrà aspettare Montecarlo per il primo podio del 2025? Il curioso e inquietante dato legato agli inizi di stagione difficili…

La Ferrari è ancora a quota zero podi nella stagione 2025. Vero, c’è stato il successo di Lewis Hamilton nella Sprint di Shanghai, ma si parla di un’enclave statistica e soprattutto agonistica che nulla c’entra con i Gran Premi veri e propri. In tal senso, le Rosse non sono mai andate oltre il quarto posto (conseguito da Charles Leclerc in Giappone e in Bahrain).

Quattro gare senza neppure una presenza sul podio, a inizio Mondiale, rappresentano una dinamica anomala nella gloriosa storia del Cavallino Rampante. Al riguardo c’è un dato curioso, ma al tempo stesso inquietante. Generalmente, quando la Scuderia di Maranello manca la top-three nei primi quattro appuntamenti dell’anno, deve aspettare Montecarlo per assaggiare lo champagne!

Andando a ritroso nel tempo, l’ultima volta in cui la Ferrari non prese parte ad alcuna delle prime quattro prestigiose cerimonie post-GP, fu nel 2021. In tale occasione, Carlos Sainz si attestò poi alla piazza d’onore nel Gran Premio di Monaco (quinta tappa della stagione). Il caso precedente di “zero su quattro” è datato 2009. Anche allora, lì primo podio della stagione arrivò dal Principato. Merito di Kimi Räikkönen, terzo classificato. Sedici anni orsono, Monaco era il sesto appuntamento stagionale.

Quanto accaduto nel 2009 fu la fotocopia del 1993, altra annata in cui non ci furono podi nelle quattro gare iniziali e la prima presenza della Rossa nella top-3 fu firmata da Gerhard Berger a… Montecarlo (!) che, anche in quel caso, era il sesto round. Insomma, da quando il Drake è scomparso, se le prime quattro gare non hanno regalato alcun top-three, è sempre stato il tracciato monegasco a portarlo in dote.

Il ferrarista incallito a questo punto potrebbe aver patito un brivido lungo la schiena, perché in questo 2025 il Gran Premio di Monaco è l’ottavo della stagione! Fra oggi e l’appuntamento più glamour dell’anno ci sono Jeddah, Miami e Imola. Davvero la Ferrari non salirà sul podio in nessuna di queste gare, dovendosi nuovamente affidare all’amuleto monegasco?

Sarebbe un dramma sportivo che, per la verità, appare ancora piuttosto remoto. Dopotutto, il Cavallino Rampante non è proprio così bolso. Come detto Leclerc e Hamilton qualcosa di buono lo hanno già combinato. Non resta che avere fiducia. D’altronde, Jeddah e Miami non sono forse a loro volta circuiti urbani?