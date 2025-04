F1, Kimi Antonelli: “Gedda è un circuito emozionante, possiamo lottare per una buona posizione”

Kimi Antonelli andrà a caccia di un buon risultato sul circuito cittadino di Gedda in occasione del Gran Premio dell’Arabia Saudita 2025, valevole come quinto appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il diciottenne di Casalecchio di Reno è reduce da un deludente undicesimo posto in Bahrain, quindi l’obiettivo alla vigilia di questo weekend è quello di tornare a battagliare per le posizioni a ridosso del podio.

“Gedda sarà un tracciato piuttosto veloce, non mentirò, ma anche molto emozionante. Questa pista è davvero ad alta intensità, quindi sarà sicuramente importante per tutti cercare di trovare il ritmo giusto, e iniziare il weekend in modo positivo, ma non vedo l’ora“, dichiara il rookie bolognese della Mercedes in vista delle prove libere del venerdì.

“Sicuramente il Bahrain è stata la gara più difficile della stagione finora. Molte cose non sono andate per il verso giusto, ma nel complesso ho visto dove avrei potuto fare meglio: sicuramente anche nella gestione delle gomme. Ovviamente è molto diverso l’approccio che devi avere quando segui le auto, è stato un buon apprendimento e spero che questo sarà un buon weekend. Sakhir comunque è stato un buon passo avanti almeno nelle qualifiche, perché finalmente mi sentivo più a mio agio. Forse ho spinto un po’ troppo all’inizio del Q3“, aggiunge Antonelli.

“Nel complesso questa è una vera e propria pista cittadina, ed è la mia prima volta qui con una vettura di F1. Anche se la conosco, guidarci su una F1 sarà un po’ diverso rispetto alla F2. Però la macchina è stata costante finora su diversi tipi di piste, quindi non c’è motivo per cui non dovremmo pensare di poter lottare per una buona posizione. Sicuramente l’obiettivo è cercare di iniziare il weekend con un buon ritmo, soprattutto perché è una pista cittadina, e cercare di costruire su quella base, sessione dopo sessione, un risultato migliore rispetto al Bahrain“, il commento di Kimi.