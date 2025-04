F1, GP Arabia Saudita 2025: gli orari su TV8 da venerdì a domenica

La quinta gara del Mondiale di F1 sarà il Gran Premio di Arabia Saudita. Si correrà il 20 aprile a Jeddah e il fuso orario, combinato all’orario locale, comporterà che l’appuntamento vada in scena a ridosso della serata. Chiaramente, si inizierà già venerdì con le due sessioni di prove libere; sabato sarà il giorno delle qualifiche, atte a determinare la griglia di partenza di domenica, quando si giungerà all’apogeo con il GP vero e proprio.

Lo Jeddah Corniche Circuit è un circuito cittadino progettato da Hermann Tilke e dallo studio tecnico italiano Dromo. È particolarmente lungo (6.174 metri) e si caratterizza per avere ben 27 curve, nonché medie di percorrenza elevatissime. Difatti, pur essendo un tracciato urbano, è particolarmente veloce. La dinamica favorisce l’ingresso della Safety Car, una costante nella corsa saudita.

Nel 2024 si concretizzò una doppietta della Red Bull. Si impose l’onnipresente Max Verstappen davanti al misconosciuto Sergio Perez. Il podio fu completato dalla Ferrari di Charles Leclerc, mentre l’altra Rossa fu pilotata una tantum da Oliver Bearman. Quale sarà l’esito del 2025? Per scoprirlo, non bisognerà fare altro che seguire il GP d’Arabia Saudita in TV.

GP ARABIA SAUDITA F1 – GUIDA TV8

Sabato 19 aprile

Ore 22.00 F1, Qualifiche – Differita tv in chiaro.

Domenica 20 aprile

Ore 21.00 F1, Gara – Differita tv in chiaro.

PALINSESTO GP ARABIA SAUDITA F1 2025

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta, né delle qualifiche, né della gara. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, il Gran Premio d’Arabia Saudita.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta la gara di Jeddah. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento mediorientale potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara in differita, al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Arabia Saudita, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

PROGRAMMA COMPLETO GP ARABIA SAUDITA F1 2025

VENERDI’ 18 APRILE (ORARI ITALIANI)

Ore 15.30 F1, Prove Libere 1

Ore 19.00 F1, Prove Libere 2

SABATO 19 APRILE (ORARI ITALIANI)

Ore 15.30 F1, Prove Libere 1

Ore 19.00 F1, Qualifiche

DOMENICA 20 APRILE (ORARIO ITALIANO)

Ore 19.00 F1, Gara