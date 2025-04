F1, Charles Leclerc: “Mi piace molto la pista di Gedda, come al solito darò tutto”

Charles Leclerc e la Ferrari vanno a caccia del primo podio stagionale nel Mondiale di F1. La Rossa ha faticato non poco nelle uscite precedenti per via di una macchina con delle criticità che la scuderia sta cercando di mitigare. In Arabia Saudita i tecnici del Cavallino Rampante si augurano che il nuovo fondo, associato all’assetto aerodinamico, possa dare una mano.

Leclerc, da questo punto di vista, è pronto a dare il 100%: “Mi piace molto la pista di Gedda. E’ un cittadino molto veloce che richiede tanto coraggio, soprattutto nelle qualifiche. Sarà fondamentale mettere tutto insieme per estrarre la miglior prestazione possibile dalla macchina“, ha raccontato Charles ai microfoni di Sky Sport.

“Mi dà fiducia che la direzione che ho scelto di seguire nell’assetto mi sta dando ragione in pista e mi auguro che la situazione possa continuare a migliorare. Come ho sempre detto, io quando competo lo faccio per vincere, ma chiaramente si è consapevoli delle difficoltà. Il team sta lavorando tantissimo e non parlo solo di chi è presente in pista. Da parte mia, ci sono sempre grandi motivazioni“, ha aggiunto Leclerc.

Pronostici favorevoli alla McLaren che anche in questo fine-settimana potrebbe recitare il ruolo della primattrice. Ferrari si augura di essere nei tubi di scarico di Lando Norris e di Oscar Piastri per approfittare di qualsiasi opportunità in gara.