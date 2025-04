LIVE F1, GP Arabia Saudita 2025 in DIRETTA: Leclerc cerca il colpo. Alle 15.30 le FP3, poi le qualifiche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Premio dell’Arabia Saudita, quinto appuntamento del Mondiale di Formula 1 2025. Entra nel vivo il week-end di Jeddah con la seconda giornata dedicata alle FP3 e soprattutto alle qualifiche.

Nella prima giornata di questo week-end la scuderia che ha convinto maggiormente è stata la McLaren che ha dominato la seconda sessione di prove libere. Nelle FP2 il più veloce di tutti è stato Lando Norris che ha preceduto Oscar Piastri di 163 millesimi. Le monoposto di Woking saranno le grandi favorite nella caccia alla pole position: il primo rivale dei “Papaya” sembrerebbe essere Max Verstappen che ha terminato la seconda sessione di prove libere in terza posizione a 280 millesimi dal britannico. Giornata difficile per le Mercedes con George Russell ed Andrea Kimi Antonelli sempre lontani dalle posizioni che contano

Charles Leclerc ha limitato i danni nel venerdì di Jeddah con una Ferrari ancora molto instabile. Il monegasco ha terminato al terzo posto le FP1 (a 7 centesimi da Gasly) ed al quarto le FP2 (0.482 da Norris) dimostrando di soffrire molto la sequenza ad inizio del circuito. Maggiori difficoltà per Lewis Hamilton che ha chiuso distante entrambe le sessioni di prove libere.

La seconda giornata inizierà alle 15.30 con le FP3, l'ultima sessione di prove libere in vista delle qualifiche che inizieranno alle 19.00.