F1, risultati e classifica FP2 GP Arabia Saudita 2025: monologo McLaren a Jeddah, Leclerc resiste

Le McLaren svettano nella seconda sessione di prove libere in quel di Jeddah, circuito cittadino che ospita questo weekend il GP dell’Arabia Saudita, appuntamento numero cinque valido per il Mondiale 2025 di Formula 1. Ottimo lavoro quello del Team “Papaya” che, dopo un primo turno in rodaggio, ha mostrato nuovamente tutta la sua potenza dando prova ancora una volta di uno stato di forma a dir poco invidiabile.

Nello specifico il pilota più veloce è stato Lando Norris, il quale ha segnato il tempo di 1’28’267 rifilando 0.163 al compagno di squadra Oscar Piastri, secondo davanti al detentore del titolo Max Verstappen, terzo a +0.280.

Resiste al momento la Ferrari di Charles Leclerc, il quale ha guadagnato il quarto posto con il distacco di +0.482. Bene poi la Williams di Carlos Sainz, quinto a +0.675. Non brilla invece la Mercedes, come dimostra la settima moneta di George Russell (+0.706) e l’undicesima di Andrea Kimi Antonelli (+0.975). Male inoltre anche Lewis Hamilton, solo tredicesimo a +1.104.

Di seguito i risultati e la classifica della FP2 valida per il GP dell’Arabia Saudita.

RISULTATI E CLASSICA FP2 GP ARABIA SAUDITA