F1, Norris e Piastri dominano la FP2 a Jeddah. Leclerc si difende, Hamilton annaspa

McLaren dominante al termine della seconda sessione di prove libere del GP d’Arabia Saudita, quinto appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Jeddah, la scuderia di Woking ha confermato quanto si pensava alla vigilia e i suoi due alfieri hanno fatto la voce grossa lungo i 6174 metri della pista saudita, fatta di ben 27 curve, di cui 16 sinistra e 11 a destra.

Un tracciato cittadino atipico, con velocità di percorrenza alte, che richiede un’ottima efficienza aerodinamica, in considerazione del fatto che l’80% del tempo sul giro si tiene il piede sull’acceleratore. Sebbene le zone DRS siano tre, i sorpassi non saranno molto semplici, proprio perché scarseggiano i punti dove ci sono brusche decelerazioni e la carreggiata non è così ampia.

Per cui, commettere errori è anche facile su un asfalto con un livello di rugosità nella media, mentre le forze laterali esercitate sulle gomme sono significative. In questo contesto, il britannico Lando Norris ha fermato i cronometri sul tempo di 1:28.267 a precedere di 0.163 il compagno di squadra, Oscar Piastri, e di 0.280 la Red Bull dell’olandese Max Verstappen, che ha cercato di gettare il cuore oltre l’ostacolo per tenere il ritmo dei due “Papaya”.

In quarta posizione ha terminato il monegasco Charles Leclerc. Il pilota della Ferrari ha dovuto fare i conti con problemi di sottosterzo nella percorrenza di curva 1-2, ovvero il tratto di pista più lento. Il distacco di 482 millesimi dalla McLaren si va ad accumulare in larga parte nel t-1. Alle spalle di Charles la sorprendente Williams dell’ex ferrarista Carlos Sainz (+0.675).

Meno brillanti le Mercedes, col britannico George Russell settimo a 0.706 e Kimi Antonelli 11° a 0.975, in difficoltà nell’interpretazione di questa pista. Ancora però più complessa è la situazione di Lewis Hamilton. Tante correzioni nella guida del “Re Nero” e SF-75 ancora enigmatica per lui. Conclusione: 13° posto a 1.104 dalla vetta, davvero troppo. Da menzionare l’incidente senza conseguenze per il pilota, ma violento contro il muro, del giapponese Yuki Tsunoda (Red Bull), che ha portato alla sospensione della FP2 e alla chiusura anticipata.