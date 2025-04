F1, risultati e classifica FP1 GP Arabia Saudita 2025: Leclerc marca Norris, Gasly al comando

Pierre Gasly ha firmato il miglior tempo delle prove libere 1 del GP di Arabia Saudita, che si disputa sul circuito di Jeddah. Il pilota della Alpine ha sorpreso l’intera concorrenza, piazzando un brillante 1.29.239 e precedendo così di sette millesimi la McLaren di Lando Norris. Charles Leclerc è ottimo terzo con la Ferrari a 70 centesimi dal leader. I primi sessanta minuti in Medio Oriente hanno parzialmente delineato i valori in campo, ma le FP2 in programma alle ore 19.00 ci diranno qualcosa in più.

Oscar Piastri è quarto con l’altra McLaren a 0.102, seguito dalla Williams di Alexander Albon e dalla Mercedes di George Russell. Lewis Hamilton ha concluso in ottava piazza con l’altra Ferrari a 0.576, alle spalle della Williams di Carlos Sainz ma con tre millesimi di margine nei confronti della Red Bull di Max Verstappen. Kimi Antonelli 13mo a 0.695 con l’altra Mercedes. Di seguito i risultati delle prove libere 1 del GP di Arabia Saudita.

RISULTATI PROVE LIBERE 1 GP ARABIA SAUDITA F1 2025

1 Pierre Gasly Alpine 1:29.239 5

2 Lando Norris McLaren +0.007 5

3 Charles Leclerc Ferrari +0.070 4

4 Oscar Piastri McLaren +0.102 4

5 Alexander Albon Williams +0.367 4

6 George Russell Mercedes +0.379 5

7 Carlos Sainz Williams +0.540 5

8 Lewis Hamilton Ferrari +0.576 4

9 Max Verstappen Red Bull Racing +0.579 4

10 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +0.582 5

11 Liam Lawson Racing Bulls +0.668 2

12 Nico Hulkenberg Kick Sauber +0.677 6

13 Kimi Antonelli Mercedes +0.695 5

14 Fernando Alonso Aston Martin +0.737 4

15 Isack Hadjar Racing Bulls +0.772 3

16 Jack Doohan Alpine +0.9446

17 Lance Stroll Aston Martin +1.344 3

18 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.356 5

19 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.790 5

20 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +1.799 4