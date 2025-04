ATP Madrid, Etcheverry e Giron prossimi rivali per Musetti e Berrettini. Fonseca convince

Calato il sipario sulla seconda giornata di incontri del Masters1000 di Madrid. Sulla terra rossa della Caja Magica, il bilancio in casa Italia è stato positivo: tre vittorie e una sola sconfitta. Sono arrivate le vittorie di Lorenzo Sonego contro il serbo Miomir Kecmanovic (6-4 7-6 (5)), di Luciano Darderi contro il francese Quentin Halys (6-4) e di Matteo Arnaldi contro il croato Borna Coric (4-6 6-4 7-5). Niente da fare, invece, per Mattia Bellucci, ko contro Dami Dzumhur sullo score di 4-6 6-4 6-2.

Sonego affronterà nel secondo turno l’australiano Alex de Minaur, mentre Darderi sarà opposto allo statunitense Frances Tiafoe, mentre Arnaldi giocherà contro l’ex n.1 del mondo, Novak Djokovic. Indubbiamente, degli impegni complicati, specialmente per il piemontese e il ligure.

Un day-2 che ha designato anche i rivali dei tennisti nostrani già al secondo turno in quanto teste di serie. Lorenzo Musetti giocherà contro l’argentino Tomas Martin Etcheverry (n.51 del mondo), che ha sconfitto il serbo Hamad Medjedovic per 6-4 6-7 (4) 6-4. Sarà invece Marco Giron (n.45 ATP) l’avversario di Matteo Berrettini, visto il successo del californiano contro il connazionale Learner Tien (n.69 ATP) per 6-1 1-6 7-6 (4).

C’era attesa per vedere all’opera il brasiliano Joao Fonseca che, dopo il Masters1000 di Miami, ha deciso di prendersi una pausa del circuito. Lo si è visto piuttosto brillante contro il danese Moeller (n.114 del mondo), a segno 6-2 6-3. Il sudamericano sarà il prossimo rivale dello statunitense Tommy Paul (n.11 del seeding) e si prospetta un confronto molto interessante. Ci si aspetta un secondo turno super visto il successo dell’olandese Tallon Griekspoor (n.34 del mondo) contro il ceco Kopriva (n.95 del mondo). Un 6-1 6-4 per l’oranje che si prepara alla sfida contro Jack Draper.

Parlando degli altri incontri, Reilly Opelka (n.103 del mondo) l’ha spuntata contro l’australiano Rinky Hijikata (n.84 ATP) con un doppio 7-5 e nel secondo turno ci sarà l’incrocio col russo Karen Khachanov (n.24 del seeding). Missione compiuta anche per un redivivo Kei Nishikori, vittorioso contro l’altro aussie Aleksander Vukic (n.83 del mondo) per 6-4 3-6 6-3. L’ex top-10 sarà il prossimo avversario del canadese Denis Shapovalov (n.29 del seeding). Sulla carta c’era interesse nella sfida tra il tedesco Jan-Lennard Struff e l’olandese Botic van de Zandschulp (lucky loser). E’ stato il teutonico a passare il turno sullo score di 7-5 2-6 4-1, visto il ritiro dell’olandese. Uno Struff che giocherà contro Stefanos Tsitsipas (n.17 del seeding).