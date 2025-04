Matteo e Jacopo Berrettini giocheranno insieme il doppio a Roma: i due fratelli hanno ricevuto una wild card

Il conto alla rovescia prosegue e gli Internazionali d’Italia 2025 si avvicinano. Dal 7 al 18 maggio i match del tabellone principale terranno banco nel torneo del Foro Italico. Un evento in cui l’attrazione principale sarà il ritorno in campo di Jannik Sinner. Il pusterese (n.1 del mondo) potrà finalmente giocare dopo aver dovuto scontare tre mesi di sospensione per la vicenda “Clostebol”.

C’è tanta curiosità su quello che l’altoatesino riuscirà a fare, in un percorso che vorrà portarlo al top della forma al Roland Garros. Al Foro Italico, però, sarà interessante anche dare uno sguardo a quanto accadrà nel tabellone di doppio dal momento che vi saranno due fratelli che competeranno davanti al pubblico di casa. Si parla di Matteo e Jacopo Berrettini.

I due romani, infatti, disputeranno insieme il doppio grazie alla wild card offerta dagli organizzatori. Un’opportunità per giocare insieme e per divertirsi in un torneo molto speciale. Un’occasione per entrambi di testare le proprie condizioni, specie Matteo che per un motivo o per l’altro non è riuscito a giocare sul rosso della Capitale nelle ultime edizioni per problemi fisici.

Farlo anche col Jacopo è sicuramente particolare, andando a comporre una coppia che si era notata a livello ATP nel 2021 in Sardegna, dove i due Berrettini brothers misero in mostra una buona intesa.