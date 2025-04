LIVE Paolini-Gauff, WTA Stoccarda 2025 in DIRETTA: si affrontano n.4 e n.6 del mondo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita di quarti di finale del WTA 500 di Stoccarda che vede opposte Jasmine PAOLINI e Coco Gauff, che si giocheranno un posto in semifinale del ricco e prestigioso torneo tedesco.

Partita che si gioca di sabato a causa delle ‘restrizioni’ sportive della contea in cui si trova Stoccarda, che vieta manifestazioni sportive nel venerdì prima di pasqua. Ci sono due precedenti, che videro vincente l’americana ma in un’altra era geologica. Nel 2021 a Adelaide e nel 2023 a Cincinnati si impose infatti Gauff rispettivamente in 3 e 2 parziali. La terra battuta può certamente aiutare più la giocatrice allenata da Marc Lopez.

Vincendo anche oggi, Paolini si avvicinerebbe a dismisura ad un’altra giocatrice a stelle e strice: la campionessa di Melbourne Madison Keys che verrebbe avvicinata ad appena 33 punti. Nella classifica race invece Paolini vuole riprendersi la 13^ posizione, vincendo oggi si porterebbe a circa 200 punti virtuali dall’ottava posizione e ultima valida per l’accesso alle Finals.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del match tra Jasmine PAOLINI e Coco Gauff, che prenderà il via come 4° sul Centrale dopo Alexandrova-Pegula, Ostapenko-Swiatek e Sabalenka-Mertens: si gioca non prima delle 18:30. Vi aspettiamo!