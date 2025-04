F1, Max Verstappen: “Long run difficile, un po’ meglio sul giro secco”

Max Verstappen ha terminato al terzo posto la FP2, secondo segmento del venerdì valido per il GP dell’Arabia Saudita, quinta gara del Mondiale 2025 di Formula 1. Prestazione subito positiva per l’olandese, motivato a mettere come sempre il bastone tra le ruote alle due McLaren, facendo perno sul suo grande talento.

Nello specifico il pilota della Red Bull ha guadagnato un gap di +0.280 rispetto al leader Lando Norris che, a sua volta, ha preceduto il compagno di squadra Oscar Piastri. Una volta approdato in zona mista, il detentore del titolo ha commentato quanto fatto:

“Oggi abbiamo provato diverse soluzioni con la macchina e abbiamo lavorato per trovare una direzione diversa – ha detto Verstappen – Penso che abbiamo imparato molto dalle sessioni odierne, ma non siamo ancora arrivati ​al punto che desideriamo. Penso che alla fine si debba solo partire dalle proprie sensazioni e valutare cosa si ottiene dalla macchina. Sul giro secco va un po’ meglio, ma i long run sono ancora difficili”.

Verstappen ha poi proseguito: “Rispetto al Bahrain, i livelli di grip e l’assetto della vettura sono completamente diversi, quindi è molto difficile fare un confronto con la scorsa settimana, ma è comunque chiaro che vogliamo essere più veloci”.