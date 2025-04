F1, Andrea Kimi Antonelli: “Giornata difficile, il circuito richiede tanta confidenza ad alta velocità”

C’è tanto da lavorare in casa Mercedes. Andrea Kimi Antonelli si è dovuto accontentare solo della posizione undici in occasione della Fp2 valida per il GP dell’Arabia Saudita, quinto capitolo valido per il Mondiale 2025 di Formula 1. Prestazione un po’ contratta per il talento italiano che, in realtà, riflette anche quella di George Russell, piazzatosi al settimo posto.

Nello specifico, il pilota ha ottenuto un distacco di +0.975 rispetto a Lando Norris, leader davanti al compagno di squadra Oscar Piastri, a Max Verstappen, Charles Leclerc e Carlos Sainz. Una volta arrivato in mixed zone, l’emiliano ha commentato quanto fatto:

“Oggi è stata una giornata piuttosto difficile. È stata dura fare tanti giri puliti, ma sono soddisfatto di quello che siamo riusciti a ottenere – ha detto Antonelli – Abbiamo lavorato su molti dettagli e sono riuscito ad aumentare la mia confidenza in pista. È un circuito che richiede molta confidenza ad alta velocità. Nel complesso, è stato positivo, anche se mi sono avvicinato un po’ troppo al muro all’uscita dell’ultima curva nel mio ultimo giro con soft nelle FP2″.

Antonelli ha poi proseguito: “Non vedo l’ora che arrivi il resto del weekend. Sembra una gara serrata, con molti dei nostri avversari dietro la McLaren. Non conosciamo i carichi di carburante relativi e le modalità di funzionamento delle Power Unit degli altri, quindi dobbiamo concentrarci solo su noi stessi. Lavoreremo sodo analizzando i dati durante la notte e cercheremo di tornare più forti domani“.