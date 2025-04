F1, Charles Leclerc: “E’ stata una buona giornata, ho le idee chiare su cosa dobbiamo fare”

Il monegasco Charles Leclerc ha concluso in quarta posizione il proprio venerdì a Jeddah (Arabia Saudita), quinta tappa del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito cittadino arabo, l’alfiere della Rossa ha cercato di minimizzare i danni, al cospetto di una McLaren in super forma con i suoi due piloti, Lando Norris e Oscar Piastri.

Tuttavia, Leclerc è pronto alla sfida: “È stata una buona giornata. Abbiamo cambiato parecchio la vettura, ho imparato tanto e quando prenderemo la finestra giusta miglioreremo la prestazione“, ha spiegato ai microfoni del canale ufficiale della F1.

“McLaren sembra ancora più veloce di noi, ma ho fiducia di fare bene in qualifica. Abbiamo esplorato varie opzioni, ho le idee chiare e andrò in quella direzione“, ha aggiunto l’alfiere del Cavallino Rampante. La SF-25 ha mostrato particolari problemi soprattutto nella percorrenza di curva 1-2, non avendo sufficiente precisione sull’avantreno.

Vedremo se il cauto ottimismo espresso da Leclerc avrà un riscontro sul risultato nel time-attack di domani, importante poi per andare a definire le strategie nella gara domenicale.