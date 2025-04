F1, Frederic Vasseur: “Nella SF-25 c’è potenziale, dobbiamo solo fare un lavoro migliore”

Archiviato il venerdì di Jeddah (Arabia Saudita), quinta tappa del Mondiale 2025 di F1. Sul particolare circuito cittadino la Ferrari ha concluso la propria giornata con il quarto posto del monegasco Charles Leclerc e il tredicesimo del britannico Lewis Hamilton. Impressiona da questo punto di vista il distacco di sei decimi di circa tra i due alfieri del Cavallino Rampante.

Un day-1 in cui la McLaren ha mostrato i muscoli e impressionato soprattutto nella gestione dei long run, avendo un rendimento eccelso e costante. Ad analizzare la situazione è stato ai microfoni del canale ufficiale della F1 il Team Principal della Rossa, Frederic Vasseur.

“Come ogni settimana vogliamo fare un passo in avanti rispetto allo scorso weekend nell’ultimo GP eravamo migliorati, ma non eravamo stati abbastanza costanti durante tutto il fine-settimana in ogni condizione. Abbiamo avuto stint molto buoni e altri meno”, ha dichiarato l’ingegnere francese.

“Adesso è tutta una questione di gestione gomme secondo me: nella macchina c’è potenziale, dobbiamo solo fare un lavoro migliore“, ha precisato Vasseur. E sulle difficoltà di Hamilton: “Sicuramente i piloti devono adattare il loro stile alla pista, al set-up della macchina, al bilanciamento e così via, ma la squadra deve fare lo stesso lavoro in direzione opposta. Stiamo lavorando come squadra con Lewis e con Charles e stiamo facendo passi avanti tutti insieme“.