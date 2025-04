F1, Lando Norris: “Siamo veloci, ma pensavo di avere un distacco maggiore”

Un buon venerdì per Lando Norris. Dopo aver svolto un primo turno di rodaggio, il britannico ha chiuso in testa la seconda sessione di prove libere valida per il GP dell’Arabia Saudita, quinto appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1 in scena questo weekend presso il circuito cittadino di Jeddah.

Nello specifico l’attuale leader della classifica piloti ha rifilato 0,163 secondi al compagno di scuderia Oscar Piastri, staccando di un ulteriore decimo il detentore del titolo, ovvero Max Verstappen, terzo davanti a Charles Leclerc ed alla Williams di Carlos Sainz. Nonostante il risultato, il nativo di Bristol non è apparso particolarmente soddisfatto ai microfoni dei media, sostenendo di avere avuto dei riscontri diversi rispetto alle aspettative.

“Al momento ci sentiamo fiduciosi, ma gli altri non sono molto indietro – ha detto Norris ai microfoni della F1 – Probabilmente speravo in un distacco maggiore di quello che avevamo oggi. Sappiamo di essere veloci, sappiamo di avere un’ottima macchina, ma certamente non siamo a nostro agio, non così a nostro agio come vorremmo. Niente di più, teniamo la testa bassa, concentriamoci su noi stessi e vediamo cosa possiamo fare”.