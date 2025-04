F1, Oscar Piastri: “Ci sono cose da migliorare, ma sono a mio agio. Buon venerdì”

Oscar Piastri ha terminato al secondo posto la FP2 valida per il GP dell”Arabia Saudita, atto numero cinque del Mondiale 2025 di Formula 1 in fase di svolgimento questo weekend presso il circuito cittadino di Jeddah. Prestazione solida per l’australiano che lascia presagire un buon prosieguo di fine settimana.

Nello specifico il nativo di Melbourne ha raccolto un gap di 0.163 rispetto al compagno di squadra Lando Norris, precedendo poi la Red Bull di Max Verstappen, terzo a +0.280. A differenza dell’attuale leader della classifica piloti – il quale in fase di commento ha posto l’accento sulle prestazioni della vettura, a suo dire inferiori alle aspettative – l’oceanico non ha palesato particolari problemi, confermando il feeling positivo con la sua monoposto.

“È stata una bella giornata – ha detto Piastri – penso che il ritmo sia stato buono, mi sento abbastanza a mio agio. Ci sono alcune curve in cui devo cercare di migliorare un po’ domani, ma tutto sommato è stata una buona giornata”.

Piastri ha quindi chiosato: “Nonostante tanti aspetti positivi, credo ci siano ancora alcune cose da sistemare. Non è stato tutto perfetto, sia chiaro: ma le sensazioni sono comunque positive.”