Cobolli, Cinà e Fognini: tris d’Italia per una Madrid a tante tinte

Saranno tre gli italiani impegnati quest’oggi nel mercoledì che fa debuttare il Masters 1000 di Madrid, ma che è prosecutorio del WTA 1000 che si tiene assieme al corrispettivo maschile. Una giornata, questa, che vive ancora di soli primi turni, dunque senza che entrino in scena nell’immediato i big. O almeno, i big con le teste di serie, perché, come vedremo, qualche figura pesante senza il seeding c’è.

Partiamo però dagli italiani, e da Federico Cinà che ha un’occasione importante contro Coleman Wong, che già oggi è il tennista di Hong Kong con il ranking più alto mai visto nella storia. Rimane però il fatto che si tratta di un giocatore non propriamente abituato a giocare sulla terra rossa, fatto che può notevolmente andare a favore del siciliano, che si ritrova per le mani una bella chance di replicare quanto fatto a Miami. Il tutto per quella che è la sua seconda wild card in un trittico di inviti che si chiuderà, almeno per il momento, con Roma. Rimane solo da scoprire se le buone premesse corrisponderanno poi a un dato reale.

Molto più avanti nella giornata ci sarà Fabio Fognini, che a vent’anni dalle sue prime qualificazioni a livello di Masters 1000 (a Roma) è riuscito a superare proprio il tabellone cadetto in terra madrilena. E contro Laslo Djere, se il fisico lo sosterrà dopo le fatiche contro Hijikata, potrebbe non essere un match chiuso, se non altro per due ragioni: i precedenti (2-2) e il fatto che il serbo non sia proprio parente stretto, allo stato attuale delle cose, di quello che è stato numero 27 del mondo nel 2019. Vero è che ha vinto a Santiago del Cile quest’anno, ma è una versione più incostante quella che va in campo in queste fasi della stagione.

Proprio a fine giornata, invece, è la volta di Flavio Cobolli, atteso da un confronto che gli manca da tre anni, quello con l’ungherese Fabian Marozsan, che ai tempi lo sconfisse al Challenger di San Marino. Molto è cambiato da allora, e anzi molto è diverso in questa specifica fase nella quale Cobolli ha bisogno di ritrovare lo stato di fiducia che gli ha permesso di andare a vincere in quel di Bucarest prima della poco fortunata accoppiata Montecarlo-Monaco. Marozsan, invece, ha tutto l’interesse a dar seguito alla semifinale bavarese, e peraltro è anche un tipo di giocatore che da queste parti può risultare fastidioso.

Primi turni con nomi di peso, si diceva. Debutto immediato per Gael Monfils, che continua a cercare piccole grandi soddisfazioni contro il croato Borna Gojo, ma il match che, con un po’ di fortuna, potrebbe essere quello del giorno è tra il portoghese Nuno Borges e lo spagnolo Pablo Carreno Busta (ammesso che il secondo sia in giornata definibile come tale). Di lati interessanti ce ne sono anche al femminile: Azarenka-Danilovic con la serba che viene dalla finale di Rouen, i debutti di Petra Kvitova, Belinda Bencic e Bianca Andreescu, e nel complesso una serie di match che possono avere il loro significato.