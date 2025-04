ATP Madrid 2025, Fognini eterno! Vince dopo quasi tre ore ed è in tabellone. Eliminato Nardi

Dopo quasi tre ore di battaglia, Fabio Fognini stacca il biglietto per il tabellone principale del Masters 1000 di Madrid. Un risultato fantastico per il 37enne ligure, che si mette alla spalle un periodo non facile, ottenendo sicuramente la vittoria più importante della sua stagione. Un successo arrivato in tre set con l’australiano Rinky Hijikata, numero 84 del mondo, con il punteggio di 6-4 5-7 7-5 dopo due ore e quarantaquattro minuti di gioco.

Una vera e propria maratona quella vissuta dal nativo di Arma di Taggia. Nel primo set dopo un ottimo avvio (3-0) Fognini ha subito il controbreak nel quinto gioco. Nel finale di parziale poi tra ottavo e decimo gioco ci sono stati ben tre break consecutivi, che hanno premiato Fabio, che ha chiuso sul 6-4. Nel secondo set succede di tutto con tre break di fila in avvio e con Fognini che agguanta poi la parità nell’ottavo game. Il ligure ha anche un match point nel decimo gioco, ma Hijikata annulla tutto e poi fa suo il set per 7-5. La battaglia prosegue anche nel terzo set con Fognini che ottiene il break nel sesto game, ma poi subisce l’immediato controbreak. Sembra un set pronto a scivolare al tie-break ed invece Fognini strappa il servizio all’avversario e chiude 7-5.

Eliminazione, invece, nel turno decisivo per Luca Nardi. Il tennista marchigiano non è quasi mai riuscito ad entrare in partita contro il Hugo Gaston, perdendo in due set con il punteggio di 6-4 6-2 dopo un’ora e ventuno minuti di gioco. Nel primo set è decisivo il break ottenuto dal francese nel settimo gioco, mentre nel secondo Gaston allunga subito sul 4-1 e poi chiude i conti agevolmente.

Con Fognini diventano dunque nove i tennisti italiani in tabellone a Madrid. Già qualificati per il secondo turno sono Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini, che sono rispettivamente la testa di serie numero 10 e 30. Ci sono poi Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego, Luciano Darderi, Matteo Arnaldi, Mattia Bellucci e poi anche Federico Cinà, che ha ricevuto una wild card.