Lucia Bronzetti sorprende Naomi Osaka nel primo turno a Madrid! La romagnola la spunta in tre set

Buona la prima per Lucia Bronzetti nel WTA1000 di Madrid al cospetto di un’indecifrabile Naomi Osaka. La romagnola (n.59 del ranking) si è imposta contro l’ex n.1 del mondo (attuale n.55 WTA) col punteggio di 6-4 2-6 6-4 in 2 ore e 22 minuti di gioco. Brava l’azzurra a cancellare 11 palle break su 15 e ad approdare al secondo turno dove giocherà contro la n.5 del seeding, Madison Keys (vincitrice degli Australian Open 2025).

Nel primo set Bronzetti è costretta agli straordinari nel quarto game, dovendo annullare due palle break con estrema lucidità. Nel settimo gioco, però, è lei a costruirsi l’opportunità e a sfruttarla con estremo pragmatismo. Uno strappo decisivo ai fini del parziale, vinto 6-4 dalla nostra portacolori.

Nel secondo set Osaka sale di colpi e manda un po’ in crisi Bronzetti nei turni al servizio. La giapponese strappa il servizio all’azzurra nel secondo e quarto game, dopo aver subito il contro-break nel terzo. Lucia si costruisce un’opportunità per rientrare nel settimo gioco, ma la nipponica cancella quattro palle del contro-break. La giocatrice italiana subisce il colpo e perde 6-2 la frazione.

Nel terzo set la romagnola sa resettare e va con grande determinazione avanti di un break (2-0). Bronzetti ha la chance per bissare nel quinto game, ma non è concreta. Come spesso accade nel tennis, il contro-break nel game successivo sorride a Osaka. Per fortuna di Lucia, la giapponese è decisamente fallosa e il nuovo break diventa realtà. Si gioca punto a punto, con la nostra portacolori costretta ad annullare tre palle del nuovo contro-break. Alla fine della fiera, arriva l’affermazione sul 6-4.