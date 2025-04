WTA Madrid 2025: Lucrezia Stefanini fallisce la qualificazione

Lucrezia Stefanini deve dire addio al WTA 1000 di Madrid al secondo turno dele qualificazioni. L’azzurra raccoglie solo quattro giochi contro la classe 2007 serba Teodora Kostovic, ed è un 6-2 6-2 di assoluta superiorità quello che emerge alla Caja Magica. A seguito degli altri risultati, non ci saranno ulteriori italiane al di là del duo Paolini-Bronzetti in tabellone principale, salvo ripescaggi.

Primo set già difficile per Stefanini, che parte vincendo un solo punto dei primi nove e subendo l’immediato break a zero. Per l’azzurra anche il secondo turno di battuta è complesso, lo tiene e, subito dopo e sullo slancio, riesce a guadgnare una chance di 2-2, senza però sfruttarla. Di qui in avanti di servizi strappati ne arrivano tre in fila: il problema è che questo significa 5-2 Kostovic, con la serba che riesce a cbiudere al terzo set point.

Nel secondo parziale i problemi al servizio di Stefanini si acuiscono enormemente: subisce subito due break che la portano sotto 3-0, cerca in qualche modo di rientrare, ma è sempre quel non insignificante particolare ad allontanarla da un rientro. Per l’italiana a ogni controbreak corrisponde un momento in cui la serba la ricaccia indietro, fatto che determina l’inevitabile soluzione con un altro 6-2 a chiudere i conti in un’ora e 21 minuti.

Se sia l’una che l’altra se la giocano male sulla prima (44%-33% Kostovic), è la seconda che risulta difficilmente attaccabile per Stefanini, contando che l’avversaria porta a casa il 75% dei punti contro il 36%.