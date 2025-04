ATP Madrid, avanti Zverev e Fritz. Rune si ritira contro Cobolli, Medvedev avanza senza giocare

Giornata intensa per l’ATP 1000 di Madrid, in programma ben sedici incontri. Passano la prova d’esordio Alexander Zverev e Taylor Fritz. Le non perfette condizioni fisiche costringono al forfait Holger Rune. Ad approfittare del ritiro del danese è l’italiano Flavio Cobolli.

Daniil Medvedev passa il turno senza entrare in campo grazie al ritiro del qualificato serbo Lazlo Djere. Il norvegese Casper Ruud supera, in un’ora e quattordici minuti, il francese Arthur Rinderknech con il punteggio di 6-3 6-4. Impiega un’ora e trenta Francisco Cerundolo per superare, 6-3 6-4 lo score del match, il francese Harold Mayot. Il transalpino Benjamin Bonzi ferma la corsa di Hubert Hurkacz, sconfitto 6-4 7-5 in poco meno di novanta minuti.

La prima sorpresa di giornata la firma Francisco Comesana. L’argentino elimina 7-6 6-4 il francese Arthur Fils, testa di serie numero 13. Il kazako Alexander Bublik piega 6-4 7-6(4) l’australiano Alexei Popyrin, testa di serie numero venticinque, in un’ora e cinquanta minuti. Il qualificato argentino Juan Manuel Cerundolo piega 7-6(5) 6-4, in poco meno di due ore, il canadese Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero 18 e finalista dello scorso anno. Si ferma al secondo turno la corsa di Federico Cinà. Lo statunitense Sebastian Korda supera alla distanza, 6-3 1-6 6-1 il punteggio finale, il giovanissimo tennista siciliano.

Supera di slancio il primo turno Jakub Mensik. Il tennista ceco, vincitore del 1000 di Miami, liquida 7-6(4) 6-1 lo statunitense Ethan Quinn. Poteva apparire una prova insidiosa, Zverev gioca un’ottima partita e, in un’ora e dieci minuti, travolge 6-2 6-2 lo spagnolo Roberto Bautista Agut. Esordio vincente per Taylor Fritz. L’americano doma 6-1 6-4, in un’ora e sedici minuti, l’australiano Christopher O’Connell. L’americano Brandon Nakashima batte 6-3 7-6(3) l’austriaco Sebastian Ofner.

Debutto con rimonta per Ben Shelton. Il finalista di Monaco di Baviera supera 4-6 7-6(5) 6-3 l’argentino Mariano Navone al termine di una battaglia che sfiora le due ore e venti di durata. Il campione in carica Andrey Rublev passa il turno approfittando del ritiro di Gael Monfils. Aljandro Davidovich Fokina domina, in un’ora e un quarto, il portoghese Nuno Borges con un perentorio 6-2 6-3. In chiusura di giornata Flavio Cobolli si aggiudica il primo set in quaranta minuti contro Holger Rune, al termine del primo set il danese decide di ritirarsi e lascia strada al giocatore italiano.