Roland Garros 2026, Jodar e Mensik ai quarti in cinque set. Fonseca elimina Ruud, Zverev sul velluto

Anche per quanto concerne il tabellone di singolare maschile del Roland Garros 2026 la parte bassa si allinea ai quarti di finale: le sfide di martedì 2 giugno saranno tra il ceco Jakub Mensik ed il brasiliano Joao Fonseca, e tra lo spagnolo Rafael Jodar ed il tedesco Alexander Zverev.

Il ceco Jakub Mensik, numero 26 del seeding, si fa rimontare due set, ma poi la spunta al quinto contro il numero 11 del tabellone, il russo Andrey Rublev, imponendosi per 6-3 7-6 (6) 4-6 2-6 6-3. Nel primo set il ceco scappa subito sul 3-0 non pesante, poi è abile a difendere il break di margine fino al 6-3. Nella seconda frazione Mensik opera il break nel quinto game, ma quando va a servire per chiudere il set sul 5-4 subisce il controbreak. Si va al tiebreak: i due cambiano campo una prima volta sul 3-3 e poi la seconda sul 6-6, ma lo spunto decisivo è ancora del ceco, che chiude sull’8-6. Nel terzo set cambia l’inerzia, col break in apertura di Rublev, che poi lo difende fino al 6-4 con cui riapre il match. Nella quarta partita c’è uno scambio di break in avvio, poi dall’1-1 Rublev vola sul 5-1 e riequilibra la contesa sul 6-2. Nella frazione decisiva l’equilibrio dura fino al 3-3, poi il break decisivo lo conquista Mensik nell’ottavo game, preludio alla chiusura sul 6-3 che vale i quarti.

Il brasiliano Joao Fonseca, testa di serie numero 28, piega in quattro set il norvegese Casper Ruud, numero 15 del seeding, sconfitto con lo score di 7-5 7-6 (8) 5-7 6-2. Nel primo set Ruud annulla tre palle break nel quarto game, ma si salva, ma poi va in difficoltà nel dodicesimo gioco, quando serve sul 5-6, ed ai vantaggi capitola, cedendo la frazione al brasiliano. Nella seconda partita si assiste ad uno scambio di break tra secondo e terzo game, poi si va al tiebreak: Ruud vola sul 5-2, ma si fa riacciuffare sul 5-5, poi sciupa tre set point e Fonseca lo punisce, imponendosi 10-8. Nella terza frazione Ruud salva una palla break nel terzo game ed un’altra nel quinto, poi però è cinico nel dodicesimo game, quando al secondo set point opera il break e riapre la contesa sul 7-5. Nel quarto parziale Fonseca trova il break in avvio, poi manca la palla per il 3-0 pesante, ma a seguire strappa ancora il servizio a Ruud nel quinto gioco. Il brasiliano non trema e conquista i quarti sul 6-2.

Il derby spagnolo viene vinto dal numero 27 del seeding, Rafael Jodar, che rimonta due set a Pablo Carreno Busta e si impone con il punteggio di 4-6 4-6 6-1 6-2 6-2. Nel primo set Jodar scappa sul 3-0 e poi sul 4-1, ma Carreno Busta infila cinque game e chiude sul 6-4, poi nella seconda frazione i game diventano 9, fino al 4-0. Jodar accorcia fino al 3-4, poi però Carreno Busta bissa il 6-4. Dalla terza frazione il match cambia direzione, con Jodar che dall’1-1 vola sul 6-1, così come nella quarta frazione dall’1-2 domina sul 6-2. Anche nel set decisivo dallo 0-1 Jodar si porta sul 5-1, per poi conquistare il match sul 6-2.

Molto più semplice l’affermazione del numero 2 del tabellone, il tedesco Alexander Zverev, che liquida il lucky loser neerlandese Jesper de Jong, battuto con lo score di 7-6 (3) 6-4 6-1. Nel primo set de Jong in avvio scappa sul 3-0, ma Zverev rientra subito sul 3-3, poi l’equilibrio non si spezza più e si va al tiebreak, dove, ancora una volta, il neerlandese inizia sul 3-0, poi però Zverev infila 7 punti e chiude sul 7-3. Nella seconda frazione i servizi dominano, con un solo break point annullato nel quarto game da de Jong. Il neerlandese va a servire per restare nel set sul 4-5, ma dal 15-0 perde 4 punti consecutivi e cede la frazione. Il terzo parziale è un assolo di Zverev, che vince 12 dei primi 13 punti giocati per volare sul 3-0 e poi dal 3-1 ne conquista altri 12 dei 14 giocati, per il 6-1 con cui stacca il pass per i quarti.

ROLAND GARROS 2026 – TABELLONE SINGOLARE MASCHILE

Ottavi di finale (parte bassa)

Jakub Mensik (Cechia, 26) b. Andrey Rublev (Russia, 11) 6-3 7-6 (6) 4-6 2-6 6-3

Joao Fonseca (Brasile, 28) b. Casper Ruud (Norvegia, 15) 7-5 7-6 (8) 5-7 6-2

Rafael Jodar (Spagna, 27) b. Pablo Carreno Busta (Spagna) 4-6 4-6 6-1 6-2 6-2

Alexander Zverev (Germania, 2) b. Jesper de Jong (Paesi Bassi, LL) 7-6 (3) 6-4 6-1