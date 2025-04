Berrettini-Giron, ATP Madrid 2025: orario, programma, tv, streaming

Matteo Berrettini affronterà Marcos Giron al secondo turno del Masters 1000 di Madrid. Il tennista italiano tornerà in campo dopo i problemi fisici accusati un paio di settimane fa in occasione dell’ottavo di finale di Montecarlo contro Lorenzo Musetti, dopo che un paio di giorni prima aveva sconfitto il tedesco Alexander Zverev con una spettacolare rimonta. Il romano farà il proprio esordio sulla terra rossa della capitale spagnola, dove cercherà di farsi strada e di carburare in vista degli Internazionali d’Italia.

L’azzurro se la dovrà vedere con un insidioso statunitense, reduce dal successo nel derby contro Learner Tien. L’appuntamento è per sabato 26 aprile: sarà il quarto match a partire dalle ore 11.00. Ad aprire le danze sul Campo 4 sarà il confronto tra il giapponese Kei Nishikori e il canadese Denis Shapovalov, poi ci sarà spazio per il testa a testa tra il ceco Jiri Lehecka e il britannico Cameron Norrie. A seguire (non prima delle ore 13.30) la partita femminile tra Haddad Maia e Bencic, poi toccherà al nostro portacolori.

Il 29enne, numero 31 del mondo, se la dovrà vedere contro il 31enne, numero 45 del ranking ATP. L’americano ha prevalso nei due precedenti disputati: nel 2020 ai sedicesimi di finale del Masters 1000 di Parigi, nel 2024 agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Halle. Dopo dei faccia a faccia tra cemento ed erba, è giunto il momento del primo scontro diretto sul mattone tritato. In palio la qualificazione al terzo turno da disputare contro il vincente del match tra il britannico Jack Draper e l’olandese Tallon Griekspoor.

Di seguito il calendario completo, il programma completo, l’orario, il palinsesto tv e streaming di Matteo Berrettini-Marcos Giron, secondo turno del Masters 1000 di Madrid. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport Plus; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO BERRETTINI-GIRON, ATP MADRID

Sabato 26 aprile

Quarto match dalle ore 11.00 Matteo Berrettini vs Marcos Giron – Diretta tv su Sky Sport Tennis/Sky Sport Arena/Sky Sport Plus

In precedenza, a partire dalle ore 11.00 sul Campo 4, si giocheranno nell’ordine: Nishikori-Shapovalov, Lehecka-Norrie, Haddad Maia-Bencic (non prima delle ore 13.30). Al termine toccherà a Berrettini.

PROGRAMMA BERRETTINI-GIRON: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Plus, per gli abbonati; Sky Sport Arena (canale 204) dalle ore 15.00, per gli abbonati. Il palinsesto si riferisce alle reti che trasmetteranno le partite di Madrid, a ridosso dell’evento verrà selezionato il canale esatto del match di Berrettini.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.