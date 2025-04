ATP Madrid, Federico Cinà strappa un set a Korda, ma cala alla distanza e saluta il torneo

Si ferma al secondo turno il cammino di Federico Cinà nel Masters 1000 di Madrid. Il siciliano, che ha ricevuto una wild card dagli organizzatori, è stato sconfitto dall’americano Sebastian Korda, testa di serie numero 23, in tre set con il punteggio di 6-3 3-6 6-1 dopo un’ora e quarantadue minuti di gioco. Resta comunque una buonissima prestazione quella del 18enne palermitano, che ha saputo tenere testa per almeno due set ad un giocatore vicino alla Top-20 mondiale (Cinà è attualmente numero 373 del ranking).

Dopo la wild card ricevuta a Miami ed ora quella a Madrid, Cinà ne avrà una anche a Roma per fare ancora più esperienza. Il siciliano ha mostrato lampi del suo talento e sicuramente deve ancora lavorare sulla tenuta fisica e mentale in partite di questo livello, ma c’è davvero un ottimo materiale tecnico su cui lavorare.

Korda ha concluso il match con 7 ace contro i 2 dell’azzurro, che ha commesso 5 doppi falli contro i 3 dell’americano. Considerando il crollo dell’italiano nel finale di terzo set la differenza di punti vinti conferma un match comunque equilibrato nei primi due parziali (86 a 71). Korda ha concluso con più vincenti (32 contro 21), mentre Cinà ha commesso più errori non forzati (33 contro 21).

Cinà si procura una palla break proprio in apertura di match, ma la sua risposta di rovescio termina di poco fuori. Nel quarto game Korda riesce a mettere un po’ di pressione all’azzurro e si costruisce due palle break, sfruttando la seconda con una bellissima risposta di dritto. Il tennista americano non concede nulla nei propri turni di servizio e alla fine si prende il primo set per 6-3.

Nonostante il set perso, Cinà riparte nella seconda frazione con un ottimo piglio e tiene comodamente il servizio. Il siciliano alza notevolmente il suo livello e sfrutta al massimo il momento di difficoltà dell’avversario. Infatti Korda nel sesto game concede due palle break all’azzurro, che si va a prendere il break con una fantastica risposto lungolinea di rovescio. Cinà ha anche un set point nell’ottavo gioco dopo un doppio fallo di Korda, ma il suo dritto finisce lungo. Non importa, perchè il siciliano è freddissimo e chiude il set sul 6-3.

Il terzo set si apre in salita per Cinà. Il secondo game è tiratissimo e l’azzurro si trova ad affrontare tre palle break. Le prime due vengono annullate dal siciliano, ma sulla terza il suo dritto termina di poco in corridoio. Questo è il momento della svolta, perchè Korda torna a comandare il match, mentre Cinà, non ancora pronto a gestire le fatiche di un tale match, cala vistosamente. Lo statunitense trova il break a zero nel sesto gioco e poi va a chiudere sul 6-1 il terzo set, qualificandosi per il prossimo turno.