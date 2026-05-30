Rublev: “Sinner sentiva la pressione. Jannik, forse, ha subito un piccolo infortunio”

Il russo Andrey Rublev, testa di serie numero undici, regola il portoghese Nuno Borges e accede agli ottavi di finale del Roland Garros, turno in cui sfiderà il ceco Jakub Mensik. Nella conferenza stampa post partita Rublev ha parlato anche della situazione di Jannik Sinner.

Sull’aspetto del gioco che ha funzionato meglio in una partita solida: “Del fatto di essere riuscito a vincere in due set, e in alcuni momenti cruciali in cui lui aveva l’opportunità di portarsi in vantaggio, sono riuscito a rimanere in partita, a recuperare e a giocare bene, a servire bene o a mettere a segno un buon vincente, cose del genere. Quindi sono sempre riuscito a tornare in partita“.

Sull’uscita di Sinner dal torneo e sulla possibilità per tanti giocatori di poter vincere il primo titolo Slam: “Vedremo tra due settimane, o tra una settimana. Mi trovo in una parte completamente diversa del tabellone, quindi nel mio caso non cambia nulla, vedremo“.

Sul superamento della barriera dei quarti di finale: “No, non sento di doverlo fare o meno. Prima di tutto, non sono ancora ai quarti di finale. Quindi vedremo. C’è ancora molta strada da fare. No, non sento di doverlo fare o meno, perché so che se farò le cose per bene, ce la farò. Non importa questa volta, la prossima o tra un paio d’anni, perché alla fine ho raggiunto dieci quarti di finale. È un traguardo più importante di quello di molti giocatori che hanno raggiunto una o due semifinali, e non scambierei quei dieci quarti di finale con una o due semifinali. Più che altro semifinale, quarti di finale è la stessa cosa. Non è la finale. Finale, sì, potrei anche sostituirla (sorride), ma semifinale, no“.

Sulla routine per la cura dei capelli e sui segreti per gestirli al meglio: “Nessun segreto. Credo di essere stato solo fortunato, e il modo in cui mi sveglio. Il modo in cui mi sveglio, il modo in cui sono. No, a dire il vero, certo che mi prendo cura dei miei capelli. È divertente, perché quando ero un po’ lontano dalla top 10 e cose del genere, era il contrario. “Può avere un taglio di capelli normale? Che cos’ha questa roba sui capelli? Sembra una scimmia. Non ha i soldi per tagliarsi i capelli?”. Poi, quando inizi a diventare un giocatore migliore, in qualche modo finisci nella top 10, e pensi: “Wow, che capelli ha, che stile, è una rock star. Io ho avuto questi capelli per tutta la vita”. Come cambia l’opinione, sai? Ma, certo, me ne prendo cura, ma senza esagerare“.

Sul pensiero dei giocatori in merito al malessere di Sinner: “Pensate che io stia parlando con i giocatori? Sto solo facendo il mio lavoro. Non so se ho più esperienza, perché voi siete stati in tour a fare domande molto più di me a giocare; quindi, non so chi abbia più esperienza (sorride). No, voglio dire, io come giocatore, cosa posso dire? Prima di tutto, non parlo molto con i giocatori. Sto solo facendo il mio lavoro. Vengo qui, mi alleno e me ne vado. Non passo molto tempo qui. Ma per esperienza, non so, ovviamente è successo qualcosa con lui, perché se era in vantaggio 6-3, 6-2, 5-1 e poi ha perso 6-1, 6-1, nel quarto e quinto set successivo, ovviamente è successo qualcosa. Non so. Penso che abbia avuto un piccolo infortunio o qualcosa del genere, questa è la mia ipotesi, e forse quando era sul 5-1, sentiva la pressione, ma non così forte, e sul 5-1 si è rilassato. Poi forse un errore facile e stupido, qualcosa del genere, e forse l’infortunio è peggiorato un po’. Ho visto dei video. Non si muoveva molto, ma non lo so. Questa è più una domanda da porre a Jannik su cosa sia successo. Spero che vada tutto bene e che possa giocare, non so, nei prossimi tornei”.