Come cambia il tabellone di Cobolli dopo aver eliminato Rune: 3° turno alla portata, poi Medvedev?

Flavio Cobolli prosegue la propria avventura al Masters 1000 di Madrid dopo aver prevalso nei confronti del danese Holger Rune. Il tennista italiano ha dettato legge nel primo set contro il numero 9 del mondo, reduce dalla vittoria nel torneo ATP 500 di Barcellona battendo lo spagnolo Carlos Alcaraz nell’atto conclusivo, e poi ha beneficiato del ritiro del suo avversario, probabilmente afflitto da un problema fisico.

Il laziale ha eliminato la testa di serie numero 8 del tabellone dopo che all’esordio aveva regolato l’ungherese Fabian Marozsan e ora se la dovrà vedere contro lo statunitense Brandon Nakashima, avversario ostico, non insuperabile e contro cui l’azzurro può cercare il colpaccio. Il terzo turno sembra essere alla portata del 22enne, numero 36 del ranking che incrocerà il 23enne, numero 32 del mondo. Non ci sono precedenti tra i due giocatori, che si affronteranno per qualificarsi agli ottavi di finale.

In quel caso l’asticella si potrebbe alzare, perché ci si potrebbe trovare di fronte il russo Daniil Medvedev, atteso dall’argentino Juan Manuel Cerundolo. Il meno quotato dei due fratelli è un avversario da non sottovalutare sulla terra rossa, il russo ha indubbiamente grandi mezzi, ma su questa superficie fatica, sebbene vanti l’acuto a Roma nel 2023. Proiettandosi verso il quarto di finale bisognerebbe guardare lo spicchio che comprende lo statunitense Taylor Fritz (numero 4 del mondo atteso dal francese Benjamin Bonzi) e il norvegese Casper Ruud (numero 15, al momento non in grande forma e atteso dallo statunitense Sebastian Korda).

La parte alta del tabellone è presidiata dal tedesco Alexander Zverev, numero 2 del mondo che al terzo turno incrocerà lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, poi eventualmente il vincente del derby argentino Cerundolo-Comesana e a seguire chi la spunterà nello spicchio con Shelton-Mensik e Bublik-Rublev.