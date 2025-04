Musetti-Etcheverry, ATP Madrid 2025: orario, programma, tv, streaming

Lorenzo Musetti affronterà Tomas Martin Etcheverry al secondo turno del Masters 1000 di Madrid. Il tennista italiano tornerà in campo una dozzina di giorni dopo la finale persa contro lo spagnolo Carlos Alcaraz al Masters 1000 di Montecarlo: in quell’occasione si impose nel primo set, ma poi accusò un fastidio fisico e cedette alla distanza contro il favorito della vigilia. Il toscano si rimetterà in gioco sulla terra rossa della capitale spagnola, con l’ambizione di farsi strada nel torneo.

L’azzurro se la dovrà vedere con un insidioso argentino, reduce dal successo contro il serbo Hamad Medjedovic. L’appuntamento è per sabato 26 aprile alle ore 11.00: sarà l’incontro che aprirà il programma di giornata sull’Arantxa Sanchez Stadium. Il nostro portacolori partirà con i favori del pronostico, ma dovrà stare molto attento a un avversario potenzialmente insidioso su questa superficie. In palio la qualificazione al terzo turno da disputare contro il vincente del match tra il greco Stefanos Tsitsipas e il tedesco Jan-Lennard Struff.

Il 23enne, numero 11 del mondo è in piena lotta per entrare in top-10 al termine di questo evento in terra iberica, se la dovrà vedere contro il 25enne, numero 51 del ranking ATP. Non ci sono precedenti tra questi due giocatori, separati da undici centimetri in altezza (196 contro 185 in favore del sudamericano).

Di seguito il calendario completo, il programma completo, l’orario, il palinsesto tv e streaming di Lorenzo Musetti-Tomas Martin Etcheverry, secondo turno del Masters 1000 di Madrid. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Plus; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MUSETTI-ETCHEVERRY, ATP MADRID

Sabato 26 aprile

Ore 11.00 Lorenzo Musetti vs Tomas Martin Etcheverry – Diretta tv su Sky Sport Tennis

