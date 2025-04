Flavio Cobolli avanti a Madrid, Rune si ritira dopo un set

Dura appena un set il match tra Flavio Cobolli e Holger Rune a Madrid. L’azzurro va al terzo turno a causa del ritiro, avvenuto dopo il primo set chiuso con il punteggio di 6-2, del danese, che già sul 3-2 aveva chiamato il medical timeout per un problema alla coscia sinistra. Per il capitolino nativo di Firenze ora un terzo turno che può sfruttare contro l’americano Brandon Nakashima e, nel complesso, un lato che gli diventa potenzialmente favorevole (è quello di Medvedev, non esattamente noto per amare la terra rossa).

Prime fasi nelle quali, dopo un paio di game interlocutori, è Rune a procurarsi le prime tre palle break, consecutive peraltro. Cobolli, con la viva complicità del danese, le annulla tutte quante, poi sale sullo 0-30 nel gioco successivo, anche se non riesce a sfruttare la situazione.

Sul 3-2 per Flavio arriva il fisioterapista in campo per Rune, che adduce un problema alla coscia destra. La conseguenza immediata è che gli errori sono tanti appena si allunga lo scambio, ed è così che l’italiano prende il break a 30. Il classe 2003, però, un’arma ce l’ha: aggredire in risposta con l’anticipo, e per questo rende la vita dura all’italiano per salire sul 5-2. Pochi minuti dopo Rune, cedendo il parziale per 6-2, si avvicina a Cobolli e si ritira. Sono passati 43 minuti.

Finché il match è esistito, 4-7 il conto vincenti-errori gratuiti di Cobolli e 8-14 (molti dei quali dopo il medical timeout) quello di Rune. Si tratta della prima vittoria di Flavio contro un top ten, anche se ottenuta in modo un po’ sui generis, del tipo che non avrebbe particolarmente voluto.