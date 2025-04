ATP Madrid 2025, rimonta vincente per Zverev. Esce Andrey Rublev

È dedicata ai match valevoli per il terzo turno della parte alta del tabellone la prima domenica del torneo ATP di Madrid. Servono due tie-break ad Alexander Zverev per superare l’ostacolo Davidovich Fokina. Esce il detentore del titolo Andrey Rublev.

Si ferma la corsa del campione in carica Andrey Rublev. Nell’incontro di apertura il kazako Alexander Bublik piega 6-4 0-6 6-4 la testa di serie numero 7 in un’ora e ventiquattro minuti. Deve lottare per quasi tre ore Alexander Zverev. La testa di serie numero uno rimonta 2-6 7-6(3) 7-6(0), in due ore e quarantasette minuti, lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina.

Daniil Medvedev liquida agevolmente l’ostacolo Juan Manuel Cerundolo. Il tennista prevale, in sessantatre minuti, con un perentorio 6-2 6-2. Flavio Cobolli non riesce a superare lo scoglio Brandon Nakashima e si ferma al terzo turno. Il tennista americano regola 7-5 6-3, in poco più di un’ora e quaranta minuti, il giocatore romano.

Jakub Mensik batte, in un’ora e otto minuti, con un perentorio 6-1 6-4 lo statunitense Ben Shelton. Nel derby argentino prevale Francisco Cerundolo. Il titolare della testa di serie numero 20 impiega un’ora e trentasette minuti per avere ragione, 6-4 6-4 lo score dell’incontro, il connazionale Francisco Comesana.

Taylor Fritz usufruisce del ritiro dell’avversario per approdare agli ottavi. Il francese Bonzi vince 6-4 il primo set, perde 7-5 il secondo e abbandona il campo prima dell’inizio della frazione decisiva. In chiusura di giornata il norvegese Casper Ruud conquista il pass per il turno successivo domando 6-3 6-3, in un’ora e dodici minuti, lo statunitense Sebastian Korda.