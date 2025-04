Musetti/Cobolli incantano in doppio a Madrid: battuti gli specialisti Doumbia/Reboul e pass per gli ottavi!

Flavio Cobolli si riscatta in qualche modo dopo la delusione nel match di singolare, valido per il terzo turno del Masters1000 di Madrid, perso contro l’americano Brandon Nakashima. Il romano e Lorenzo Musetti, infatti, hanno affrontato nel tabellone di doppio la coppia francese formata da Doumbia/Reboul e si sono imposti al match tie-break col punteggio di 6-3 5-7 11-9. Una sfida tiratissima in cui i due azzurri sono riusciti a spuntarla e negli ottavi di finale affronteranno la non semplice partita contro i n.6 del seeding Mektic/Venus.

Nel primo set i nostri portacolori sono chiamati a cancellare delle palle break in apertura nel terzo game, salendo di livello nel corso della frazione. Il game perfetto di Lorenzo e Flavio è l’ottavo: break a zero con grande autorevolezza. Uno strappo che dà forza ai due tennisti nostrani, capaci di chiudere sul 6-3.

Nel secondo set il rendimento al servizio di entrambe le coppie non è idilliaco. Non è un caso che arrivino break e contro-break a cadenza regolare. In questo scambio di “cortesie”, a essere decisivo in negativo per il doppio tricolore è il dodicesimo game. La prima di servizio latita e il 7-5 è la logica conseguenza.

Nel match tie-break i due azzurri partono male e si trovano sempre a inseguire, sotto 1-5. Piano piano, però Musetti e Cobolli hanno la pazienza di rifarsi sotto, cancellano due match-point (7-9) e potendo esultare poco dopo (11-9), mettendo in mostra gran carattere.