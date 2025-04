Flavio Cobolli e l’allergia che lo frena contro Nakashima: cosa è successo a Madrid

Flavio Cobolli non è riuscito a centrare un obiettivo che avrebbe potuto essere alla sua portata: gli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid. La sfida contro lo statunitense Brandon Nakashima si presentava come aperta a qualsiasi risultato e, visto l’inizio, i presupposti per pensare in grande c’erano tutti.

Il tennista romano era partito col piglio giusto, avanti di un break e sufficientemente in controllo dello scambio da fondo, giustamente puntando sulla diagonale di dritto su cui l’americano fa più fatica per caratteristiche tecniche. La luce però nella fase cruciale della prima frazione si è spenta perché il vantaggio maturato inizialmente è sfumato e le chance costruite nel decimo gioco, per andare avanti di un break, non sono state trasformate.

Alla fine della fiera, il match si è chiuso sullo score di 7-5 6-3 e i 37 errori non forzati di Flavio pongono l’accento su quello che non ha funzionato. Tante imprecisioni dettate poi da uno stato di salute imperfetto, evidente nel corso del match. Cobolli infatti è stato condizionato probabilmente anche dall’allergia.

Non è un caso che a metà del primo set abbia preso un antistaminico, per cercare di favorire una miglior respirazione. Tuttavia, l’essere così falloso e il forzare spesso la giocata sono stati segnali di un tennista non al meglio in un confronto del genere.