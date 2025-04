Flavio Cobolli non spicca il volo a Madrid: sconfitta in due set con Nakashima

Flavio Cobolli non riesce a sfruttare l’occasione e si ferma al terzo turno del Masters 1000 di Madrid. Il tennista romano è stato sconfitto in due set dall’americano Brandon Nakashima in due set con il punteggio di 7-5 6-3 dopo un’ora e quarantatré minuti di gioco. Sicuramente ci sono dei rimpianti per l’azzurro, visto che il match di oggi era una bella chance per raggiungere gli ottavi in un 1000. Purtroppo Cobolli è stato anche un po’ frenato da qualche problema respiratorio, avuto nel corso del primo set.

Nakashima ha concluso con quattro ace contro il solo dell’azzurro, che ha invece commesso quattro doppi falli. Tanti purtroppo gli errori non forzati da parte di Cobolli (37) rispetto a quelli dell’americano (19): Cobolli ha chiuso con un vincente in più dell’avversario (19 contro 18).

Ottimo avvio di partita per Cobolli, che si procura una palla break nel terzo game e la sfrutta subito con anche l’errore di rovescio di Nakashima. Il romano tiene il servizio al termine di un delicatissimo sesto gioco, quando annulla ben tre palle break. Al termine del game successivo, però, Cobolli chiede l’intervento del medico dopo aver accusato alcuni problemi nella respirazione. Purtroppo lo stop coincide successivamente anche con il controbreak di Nakashima che pareggia sul 4-4. Nell’undicesimo game Cobolli si procura tre palle break e purtroppo sulle prime due non riesce a vincere il punto dopo una scambio lunghissimo. Nakashima tiene il servizio con tanta difficolta e nel game successivo è lui a guadagnarsi un set point, con Cobolli che sbaglia di rovescio e perde il set per 7-5.

Il momento negativo di Cobolli prosegue anche ad inizio secondo set con l’azzurro che perde subito il servizio. Nakashima allunga sul 3-0 e ha anche una palla per il doppio break di vantaggio, ma viene annullata dal dritto di Cobolli. Il romano prova comunque a lottare e crederci anche nel nono gioco, portando ai vantaggi Nakashima, che, però, non concede nulla all’azzurro e al secondo match point chiude il set sul 6-3, qualificandosi per gli ottavi.