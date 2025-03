Sport invernali oggi in tv: orari 14 marzo, programma, streaming

Oggi, venerdì 14 marzo, tengono banco gli sport invernali e su OA Sport ve ne daremo conto. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sulla seconda gare di scena a La Thuile, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Federica Brignone e Sofia Goggia sono le più attese per il secondo superG di scena sulle nevi valdostane. Si spera che il meteo sia amico da questo punto di vista e si riesca a competere, con le due azzurre desiderose di replicare il podio di ieri e fare, singolarmente, ancora meglio.

Da seguire poi con particolare attenzione i Mondiali di speed skating e di short track previsti ad Hamar (Norvegia) e a Pechino (Cina), con l’Italia che avrà non poche ambizioni, considerati i risultati ottenuti in Coppa del Mondo e nel World Tour. Questo e molto altro…

Di seguito il calendario completo, il programma odierno e dettagliato degli sport invernali, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 14 marzo, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI

Venerdì 14 marzo

06.00 Short track, Mondiali a Pechino (Cina): prima giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

09.40 Biathlon, IBU Cup a Otepaa (Estonia): 10 km Sprint uomini – Nessuna copertura tv/streaming.

10.00 Freestyle, Coppa del Mondo a Tignes (Francia): slopestyle donne – Diretta tv su Eurosport1 HD, RaiSport HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

10.00 Snowboard, Coppa del Mondo a Flachau (Austria): slopestyle donne – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su RaiPlay Sport 1; Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

11.00 Sci alpino, Coppa del Mondo a La Thuile: supergigante femminile – Diretta tv su Rai 2 HD, Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

11.00 Combinata nordica, Coppa del Mondo a Oslo (Norvegia): Provisional Round femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

12.00 Freestyle, Coppa del Mondo a Tignes (Francia): slopestyle uomini – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su Discovery+.

12.40 Snowboard, Coppa del Mondo a Flachau (Austria): slopestyle uomini – Diretta streaming su RaiPlay Sport 1, Discovery+.

13.00 Biathlon, IBU Cup a Otepaa (Estonia): 7.5 km Sprint femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

13.00 Combinata nordica, Coppa del Mondo a Oslo (Norvegia): Provisional Round maschile – Nessuna copertura tv/streaming.

14.05 Sci alpinismo, Coppa del Mondo a Schladming (Austria): vertical race maschile e femminile – Diretta streaming su Discovery+.

17.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo a Vikersund (Norvegia): qualificazioni HS240 uomini – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

18.00 Freestyle, Coppa del Mondo a Craigleith (Canada): gara-1 skicross uomini/donne – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay Sport 1, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

19.00 Speed skating, Mondiali ad Hamar (Norvegia): seconda giornata – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su Discovery+.