Sofia Goggia sfiora la vittoria nel superG di La Thuile! Federica Brignone rischia di uscire, ma è sul podio!

Doppietta azzurra sul podio nel superG sprint di La Thuile, ma a salire sul gradino più alto è Emma Aicher, che si mette davanti a Sofia Goggia e Federica Brignone. La tedesca ci ha preso gusto in questo finale di stagione, firmando la seconda vittoria della carriera, la prima nella specialità, visto che in precedenza era arrivato il successo nella discesa di Kvitfjell. Aicher ha sfruttato al meglio il pettorale numero 3 in una gara cortissima e condizionata anche dalla lunga interruzione per un malore ad un addetto alla pista portato via con l’elicottero.

Aicher ha fatto la differenza soprattutto nel tratto finale, dove ha tirato una linea unica e perfetta, prendendosi anche dei grandi rischi, considerando comunque ancora un manto nevoso regolare. Alla fine sono solo sei i centesimi che dividono la tedesca e Sofia Goggia, autrice comunque di un’ottima gara e che purtroppo deve rimandare una vittoria che manca ormai da quasi due mesi. La bergamasca ha comunque sciato bene, perdendo purtroppo nell’ultimo tratto quei decimi necessari per conquistare la vittoria.

Sul podio con tanti brividi sale anche Federica Brignone, terza al traguardo con 39 centesimi di ritardo da Aicher. La valdostana ha sentito forse un po’ di pressione per la gara di casa e ha fatto venire anche molta paura al parterre, quando nel finale ha colpito in pieno un palo con la mano, rischiando di rimanere incastrata nella porta e di andare in rotazione. Una serie di sbavature al termine di una prova dove Brignone non è stata solida come sempre, ma riuscendo comunque a centrare un podio importantissimo.

Infatti quello che contava soprattutto era mettersi ancora una volta davanti alla grande rivale Lara Gut-Behrami, che è quarta al traguardo a 47 centesimi dalla vetta. Sicuramente la svizzera ha risentito della lunga pausa, partendo anche con il pettorale numero 13. I punti guadagnati da Federica sono dieci, con il vantaggio che sale a 332 e con la possibilità dunque domani di mettere in ghiaccio la conquista della Coppa del Mondo generale.

Quinta posizione per l’americana Lauren Macuga (+0.55), che ha preceduto una positiva Marta Bassino, sesta a 71 centesimi dalla vetta. Al settimo posto si è piazzata invece la ceca Ester Ledecka (+0.89), davanti all’austriaca Ariane Raedler (+0.92) ed alla svizzera Michelle Gisin (+1.20). Completa la top ten l’austriaca Stephanie Venier (+1.25).

Come detto nella classifica generale Federica Brignone aumenta il vantaggio su Gut-Behrami. L’azzurra si porta a 1354 punti contro i 1022 di Gut-Behrami, con Goggia al terzo posto con 851 punti. In quella specialità è la svizzera a comandare con 515, ma Brignone è a 470 quando mancano ancora due gare alla fine della stagione.