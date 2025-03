Sci alpino, le qualificate per le finali di Coppa del Mondo in discesa: Brignone e Goggia si giocano il trofeo

Dopo la cancellazione della discesa libera femminile di La Thuile, ufficializzata ieri, è diventato definitivo l’elenco delle 25 qualificate alle Finali della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino attraverso la classifica di specialità.

A queste atlete si aggiungeranno la campionessa del mondo junior e le atlete con almeno 500 punti in classifica generale di Coppa del Mondo. Saranno sei le azzurre al via in discesa libera a Sun Valley, ovvero Federica Brignone, Sofia Goggia, Laura Pirovano, Marta Bassino, Nicol Delago e Nadia Delago.

Con 100 punti a disposizione per la classifica di specialità restano aritmeticamente in corsa tre atlete per la vittoria della Coppa, ovvero Federica Brignone, prima a quota 384, l’austriaca Cornelia Huetter, seconda con 368, e Sofia Goggia, terza a quota 350.

QUALIFICATE DISCESA FEMMINILE

BRIGNONE Federica ITA 1 384

HUETTER Cornelia AUT 2 368

GOGGIA Sofia ITA 3 350

MACUGA Lauren USA 4 230

GUT-BEHRAMI Lara SUI 5 229

PIROVANO Laura ITA 6 209

JOHNSON Breezy USA 7 189

LEDECKA Ester CZE 8 183

AICHER Emma GER 9 180

SUTER Corinne SUI 10 178

LIE Kajsa Vickhoff NOR 11 168

STUHEC Ilka SLO 12 134

WILES Jacqueline USA 13 112

PUCHNER Mirjam AUT 14 107

RAEDLER Ariane Head AUT 15 106

VENIER Stephanie AUT 16 97

WEIDLE-WINKELMANN Kira GER 17 91

BLANC Malorie SUI 18 89

VONN Lindsey USA 19 86

MONSEN Marte NOR 20 75

BASSINO Marta ITA 21 71

GISIN Michelle SUI 22 66

DELAGO Nicol ITA 23 57

GAUCHE Laura FRA 24 55

DELAGO Nadia ITA 25 54

AGER Christina AUT 25 54