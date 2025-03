LIVE Sci alpino, superG La Thuile 2025 in DIRETTA: Federica Brignone ha la prima occasione per chiudere i giochi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del superG di La Thuile, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino al femminile. Federica Brignone ha la grande occasione di chiudere i conti e di ipotecare la prima posizione nella classifica generale.

Chiaramente tutta l’attesa è per la valdostana, che ha un vantaggio di 332 punti nei confronti di Lara Gut-Behrami. Se al termine della gara, Federica dovesse avere ancora più di 300 punti allora la Coppa prenderebbe la strada dell’Italia. Non ci sarebbe l’aritmetica, ma la svizzera non prenderà parte allo slalom delle finali e dunque non potrebbe più recuperare l’azzurra.

L’obiettivo di Brignone è quello di suggellare questa giornata con una vittoria indimenticabile davanti al proprio pubblico. Da capire le condizioni della mano dopo il duro impatto con il palo nella giornata di ieri. Bisogna inoltre ricordare che Federica punta anche alla classifica di specialità, avendo solo 45 punti da recuperare a Gut-Behrami.

Un secondo superG sarà anche l’occasione per Sofia Goggia per andare a caccia della vittoria, sfuggita solamente per sei centesimi, quelli di ritardo della bergamasca dalla vincitrice di ieri, la tedesca Emma Aicher.

Si parte alle 11.00.