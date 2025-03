LIVE Speed skating, Mondiali 2025 in DIRETTA: l’Italia difende il titolo nel team-pursuit

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della seconda giornata del Campionato del Mondo di speed skating 2024-2025 in programma ad Hamar in Norvegia. L’Hamar Olympic Hall è teatro dei Mondiali su singole distanze dello speed skating, competizione con cui si conclude il percorso stagionale del massimo circuito internazionale del pattinaggio di velocità pista lunga. Quattro giorni di gare e la Nazionale italiana vuole recitare un ruolo da protagonista in Norvegia, anche se nella prima sessione di gare non sono arrivati podi per gli azzurri.

La squadra nostrana ha ottenuto in Coppa del Mondo un totale di 18 top-3, migliorando il primato alltime della stagione 2005/2006, quando la squadra azzurra ottenne 16 piazzamenti nelle prime tre posizioni. Francesca Lollobrigida ha migliorato il proprio record personale di podi nella singola stagione in Coppa del Mondo (6) e portato a 24 il totale in carriera, mettendosi alle spalle nella storia della disciplina un certo Enrico Fabris (23).

Davide Ghiotto vorrà, invece, riscattarsi dopo il quarto posto dei 5000 metri che conferma una condizione non ideale già palesata nell’ultima tappa del massimo circuito ad Heerenveen dove il veneto si era presentato in vetta alla classifica di specialità e sperava di confermarsi tale in questa circostanza. Niente di tutto questo e anche ieri Ghiotto non è riuscito a reggere il ritmo dei migliori ed ha chiuso quarto sempre sulla distanza dei 5000 metri. A livello individuale gli restano i 10000 metri ma c’è anche la staffetta di oggi per rifarsi.

Ambizioni concrete da medaglia ci saranno anche per Andrea Giovannini e il team pursuit maschile, di cui il trentino fa parte insieme a Ghiotto e a Michele Malfatti. Giovannini vorrà replicare quanto fatto nei Paesi Bassi, dove la vittoria nella Mass Start gli ha regalato anche il primato nella classifica di specialità. Il terzetto tricolore vorrà oggi replicare quanto fatto l’anno passato, quando a sorpresa si tinse dei colori dell’arcobaleno. Italia al via sia nel team pursuit maschile, sia nel team pursuit femminile. Si assegnano oggi anche i titoli dei 500 metri. Tra le donne al via Serena Pergher e tra gli uomini in gara David Bosa.

