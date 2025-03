LIVE Skicross, Craigleith 2025 in DIRETTA: Deromedis deve contenere Wilmsmann e Howden

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara-1 di Craigleith, tappa valida per la Coppa del Mondo di skicross 2024-2025. L’Italia sta vivendo un momento storico in questa disciplina grazie alle imprese di Simone Deromedis e Jole Galli, il finale di stagione potrebbe regalare ulteriori gioie al movimento azzurro.

Due giorni fa si è disputata la qualificazione valida per gara-1, sono stati in totale 5 gli azzurri capaci di passare il taglio, 4 al maschile e una al femminile: Simone Deromedis ha strappato il quindicesimo crono d’ingresso a 80 centesimi dal leader Alex Fiva, mentre Dominik Zuech, Davide Cazzaniga e Yanick Gusch si sono rispettivamente classificati come ventinovesimo, trentesimo e trentunesimo. Jole Galli, unica italiana al femminile, ha invece concluso la qualificazione in terza posizione a 40 centesimi dalla francese Marielle Berger.

Ovviamente in casa Italia, e non solo, i fari saranno tutti puntati sulla sfida per la classifica generale tra Simone Deromedis, Florian Wilmsmann e Reece Howdwn, con l’azzurro al momento leader con 99 punti di margine sul tedesco e con 141 sul canadese. Il margine inizia a farsi interessante, ma mancano ancora 4 prove al termine della stagione, che potrebbero ribaltare la situazione, considerando che ogni successo assegna ben 100 punti al vincitore. Deromedis ha dimostrato grande continuità durante tutta la stagione, come testimoniano le 3 vittorie già collezionate, questo fine settimana di gare risulterà probabilmente determinante in ottica Sfera di Cristallo.

le gare prenderanno il via alle ore 18:00!