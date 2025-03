Quando partono Brignone, Goggia e le azzurre nella prova di discesa a Sun Valley: n. di pettorale, orari precisi, tv

Dopo la cancellazione del primo training ufficiale per il maltempo, quest’oggi è prevista quella che è diventata l’unica prova cronometrata della discesa libera femminile di Sun Valley, valevole per le Finali della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. Ieri l’intero programma era stato annullato a causa di una nevicata e della scarsa visibilità nell’Idaho.

Vedremo se, come indicano le previsioni, le condizioni meteo miglioreranno per la giornata odierna consentendo così lo svolgimento del training ufficiale obbligatorio per la disputa della discesa libera vera e propria prevista sabato 22 marzo. Fari puntati sulla sfida a tre per la classifica di specialità, con Federica Brignone che deve difendere un vantaggio di 16 punti sull’austriaca Cornelia Huetter e 34 su Sofia Goggia nell’ultima discesa della stagione.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, i pettorali e a che ora partono Sofia Goggia, Federica Brignone e le altre azzurre nella prova cronometrata della discesa libera di Sun Valley, valevole per le Finali della Coppa del Mondo di sci alpino. Prevista diretta streaming su discovery+ e diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PROVA DISCESA FEMMINILE SUN VALLEY

Venerdì 21 marzo

Ore 19.30 Prova cronometrata discesa libera femminile Sun Valley

PROGRAMMA PROVA DISCESA FEMMINILE SUN VALLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: discovery+.

Diretta Live testuale: OA Sport.

A CHE ORA PARTONO LE AZZURRE NELLA PROVA DELLA DISCESA DI SUN VALLEY

Le atlete partiranno a intervalli di 1’45”, salvo interruzioni dovute a causa di varia natura.

Sofia Goggia: pettorale 9, ore 19.44.

Federica Brignone: pettorale 14, ore 19:52.45.

Laura Pirovano: pettorale 15, ore 19:54.30.

Marta Bassino: pettorale 18, ore 19:59.45.

Nadia Delago: pettorale 21, ore 20.05.

Nicol Delago: pettorale 23, ore 20:08.30.

STARTLIST PROVA DISCESA FEMMINILE SUN VALLEY

1 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

2 537544 VONN Lindsey 1984 USA Head

3 516766 BLANC Malorie 2004 SUI Atomic

4 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol

5 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head

6 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

7 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head

8 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head

9 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

10 6536821 MACUGA Lauren 2002 USA Rossignol

11 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head

12 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head

13 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic

14 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

15 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

16 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol

17 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol

18 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon

19 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Head

20 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle

21 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic

22 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Salomon

23 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic

24 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic

25 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head

26 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon