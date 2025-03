La Coppa del Mondo di sci alpino torna a Sun Valley dopo quasi 50 anni! Per l’Italia una vittoria con Thoeni

Siamo giunti all’ultimo appuntamento per quanto riguarda la stagione del Circo Bianco. Dal 20 al 27 marzo prossimi, infatti, andranno in scena le Finali della Coppa del Mondo di sci alpino 2024-2025. Si gareggerà a Sun Valley (Idaho, Stati Uniti) sulla Bald Mountain e vedremo in scena tutte le categorie per assegnare le varie Sfere di Cristallo. Una pista che non era protagonista da mezzo secolo!

L’esordio della località dell’Idaho nella Coppa del Mondo di sci alpino arriva il 13 marzo 1975 con il gigante femminile vinto dalla elvetica Lise-Marie Morerod davanti alla austriaca Monika Kaserer e alla francese Fabienne Serrata. Nella stessa giornata va in scena la gara tra le porte larghe anche al maschile con due azzurri sul podio. Il successo va al leggendario Ingemar Stenmark con distacchi abissali su Piero Gros (+2.98) e Gustav Thoeni (+3.23).

Nella giornata successiva, il 14 marzo 1975, è la sciatrice del Liechtenstein, Hanni Wenzel, ad aggiudicarsi lo slalom, davanti all’austriaca Annemarie Moser-Proell ed alla tedesca Christa Zechmeister. Passando al 15 marzo 1975, invece, va in scena lo slalom maschile con una clamorosa doppietta azzurra. Gustav Thoeni, infatti, precede Piero Gros e il solito Ingemar Stenmark.

Saltiamo in avanti fino al 5 marzo 1977 con lo slalom femminile vinto dalla francese Perrine Pelen davanti alla nostra Claudia Giordani, mentre completa il podio Monika Kaserer. Sempre il 5 marzo 1977 va in scena anche la gara maschile tra i rapid gates con il padrone di casa Phil Mahre che brucia Ingemar Stenmark e il fratello Steve Mahre.

Arriviamo al 6 marzo 1977 con il gigante femminile vinto da Lise-Marie Morerod davanti alla canadese Kathy Kreiner, mentre in terza posizione troviamo la statunitense Abbi Fisher. Nella medesima giornata il gigante maschile vede il classico successo di Ingemar Stenmark davanti al duo elvetico Christian Hemmi e Heini Hemmi.