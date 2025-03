Sci alpino, Lara Della Mea vince il primo gigante di Coppa Europa a Geilo

Arrivano buone notizie in casa Italia dal primo dei due giganti di Geilo, in Norvegia, tappa della Coppa Europa di sci alpino femminile. Sulle nevi scandinave, Lara Della Mea si è imposta tra le porte larghe, rendendosi protagonista di una clamorosa seconda manche.

L’azzurra, infatti, è riuscita a guadagnare nella run-2 ben 26 posizioni e a imporsi in maniera sorprendente col tempo di 1:44.27. Si tratta della prima vittoria nella gara tra le porte larghe per la nostra portacolori nel circuito continentale, la terza in assoluto se si considerano anche le affermazioni tra i rapid gates.

Una rimonta incredibile, dunque, di cui hanno fatto le spese le avversarie. Alle immediate spalle di Della Mea troviamo le due svedesi Hilma Lövblom e Lisa Nyberg, distanziate di 0.25 e 0.27, con Lövblom che aveva concluso in testa la prima manche.

A chiudere la top-5 è stata Ilaria Ghisalberti, autrice di una prestazione solida e con un gap di 0.38 dalla compagnia di squadra. Tre le azzurre nel gruppo delle migliori dieci, in considerazione dell’ottava piazza di Alice Pazzaglia a 0.74 dalla leader. Una prova di squadra quindi buona, tenendo conto anche dei piazzamenti di Sophie Mathiou (undicesima a 0.88), di Ambra Pomarè (tredicesima a 0.99), di Tatum Bieler (diciottesima a 1.19) e di Laura Steinmair (ventitreesima a 1.60). Fuori dalla top-30 Margherita Cecere (34ma) e Carole Agnelli (42ma), mentre Alessia Guerinoni non ha completato la seconda prova.