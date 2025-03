Sci alpino, Guerinoni e Maurberger in top-10 in gigante e slalom di Coppa Europa a Geilo e Norefjell

All’orizzonte restano solo le finali di Hafjell (Norvegia) e la Coppa Europa di sci alpino ha riservato i verdetti per uomini e donne nelle due gare dei distinti appuntamenti di Geilo e Norefjell, sempre in Norvegia. I ragazzi sono stati impegnati in slalom, mentre le ragazze in gigante.

Due top-10 in casa Italia. Tra le porte larghe, dopo l’affermazione ieri di Lara Della Mea, si è concretizzato il settimo posto di Alessia Guerinoni che ha così ottenuto il miglior piazzamento della carriera nel circuito continentale. La ventunenne nostrana, che vantava due decimi posti prima come miglior riscontro prima di questa circostanza, ha concluso con un ritardo di 0.78 dalla svedese Hilma Loevblom, a segno in 1:40.89. Il podio è stato completato dall’altra svedese Lisa Nyberg (+0.21) e dalla francese Clara Direz (+0.34).

Della Mea si è classificata 12ma con un gap di 1.01 dalla vetta. Ilaria Ghisalberti ha terminato 17ma, mentre in top-20 troviamo anche Sophie Mathiou (19ma), dopo aver ottenuto il secondo tempo della prima manche. In zona punti Laura Steinmair (24ma), Carole Agnelli (29ma) e Ambra Pomarè (30ma). Di poco fuori dal gruppo delle migliori trenta Alice Pazzaglia (32ma).

Tra gli uomini, Simon Maurberger ha colto il decimo posto tra i pali stretti, rimediando 1.38 di distacco dal vincitore. La prova è stata dominata dai padroni di casa norvegesi, con ben quattro atleti nei primi quattro posti: successo di Hans Grahal-Madsen con 12 centesimi di margine su Oscar Andreas Sandvik, 33 su Theodor Braekken e 40 su Eirik Hystad Solberg.

Per quanto concerne il resto della truppa tricolore, Corrado Barbera si è classificato quattordicesimo a 1.62 e Federico Liberatore si è posizionato in 15ma piazza a 1.64. In zona punti anche Alessandro Pizio (27° a 4.25). Non hanno terminato la prova Francesco Zucchini, Matteo Canins, Tommaso Saccardi, Edoardo Saracco, Stefano Pizzato e Filippo Della Vite.